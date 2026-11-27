Susana Herrán, cabeza de lista del Partido Socialista por Cantabria al Congreso y alcaldesa de Castro Urdiales, afronta con optimismo la recta final de la campaña electoral de cara a los comicios generales del domingo 29 de noviembre, asegurando que su formación sale a ganar para consolidar avances en derechos y revalorizar las pensiones.

Durante la entrevista emitida en 'La Brújula Cantabria', Herrán ha destacado el respaldo ciudadano percibido en la calle y vinculó la defensa de los derechos sociales con el refuerzo de la sanidad pública, gratuita y de calidad, frente a las políticas del Gobierno del Partido Popular.

Finalmente, Herrán ha abogado por alcanzar un gran pacto de Estado en materia de vivienda y ha lamentado que el Partido Popular haya votado "sistemáticamente en contra de las propuestas y reales decretos impulsados por el PSOE para proteger a la ciudadanía".