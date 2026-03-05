Propuesta de Calendario Escolar 2026-2027 en Cantabria: 175 días lectivos distribuidos en seis periodos

El próximo curso escolar 2026-2027 dará comienzo el 8 de septiembre con la vuelta a las aulas del alumnado de Educación Infantil y Primaria y Educación Especial, contará con 175 días lectivos distribuidos en seis periodos lectivos y cinco de descanso.

Así lo ha explicado el consejero de Educación, Sergio Silva, tras participar en la Mesa Sectorial de Educación en la que se ha debatido la Orden que regulará el calendario con la Junta de Personal Docente, que ha quedado aprobado sin el consenso de las organizaciones sindicales, tras la celebración de dos Mesas Técnicas y una Sectorial y un proceso de participación “abierto” a la comunidad educativa.

En opinión del titular de este departamento, este calendario “no desarma” el modelo de calendario pedagógico, por el contrario, lo que busca es el “equilibrio” entre las propuestas recibidas por parte de la propia Junta de Personal Docente, las familias, los directores de Primaria y Secundaria, de la educación concertada y del Consejo Escolar, en definitiva, de “toda la comunidad educativa”.

En esta ocasión no hay un reparto simétrico o idéntico entre periodos, pero esta propuesta atiende a criterios pedagógicos, tal y como recoge el Acuerdo por la Educación de Cantabria, ha señalado, intercalando periodos lectivos y no lectivos. Al mismo tiempo, se ha procurado que exista una relación entre los periodos de descanso, con el periodo lectivo que le precede, lo que supone que cuando hay periodos lectivos más largos, el periodo de descanso es, con carácter general, más largo.

Inicio y final de curso

El curso comenzará el 8 de septiembre en las etapas de Infantil y Primaria y Educación Especial, mientras que la fecha de inicio fijada en ESO, Bachillerato y Formación Profesional es el 9 de septiembre. El final de curso será el 23 de junio para los alumnos más pequeños y los de Educación Especial, y en el resto de las etapas superiores se establece el 24 de junio.

En las enseñanzas elementales de danza y música las actividades lectivas darán comienzo el 16 de septiembre hasta el 31 de mayo de 2027, mientras que las deportivas de régimen especial harán lo propio entre el 18 de septiembre y el 24 de junio.

Para las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y en la educación permanente de personas adultas, el calendario lectivo se desarrollará desde el 16 de septiembre de 2026 hasta el 24 de junio de 2027 y en las de idiomas entre el 5 de octubre y el 31 de mayo, ambos inclusive en todas ellas.

Periodos no lectivos

Por lo que respecta a los periodos no lectivos se contempla uno en la primera semana de noviembre, otro en las fechas navideñas-entre el 23 de diciembre y el 8 de enero- en Carnaval, los días 10,11 y 12 de febrero, toda la semana coincidente con la Semana Santa (la de Jueves y Viernes Santo), y por último, los días 3 y 4 de mayo.

Consulta el calendario propuesto para el próximo curso 2026-2027