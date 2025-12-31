El PRC cree que el PROT abre la puerta a la construcción en el litoral

La diputada y candidata a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, ha expresado su "preocupación" ante el nuevo Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) presentado por el Gobierno de Cantabria y ha señalado que, "sin haber estudiado aún a fondo el documento dado que no ha sido remitido al Parlamento" y en base a las declaraciones del consejero, el enfoque y las prioridades del plan "no cumplen" el principal objetivo que es ordenar el desarrollo de Cantabria para los próximos 30 años.

Así, ha criticado el "enfoque limitado" y "carente de una visión integral del territorio" que presenta el nuevo PROT al centrase en aspectos muy concretos y dejar "sin respuesta" los grandes retos estructurales que afronta la comunidad autónoma.

También ha considerado "inaceptable" que el Plan de Ordenación del Litoral (POL) quede supeditado al nuevo PROT y ha puesto en valor el esfuerzo realizado por los regionalistas "para defender la costa cántabra" desde hace veinte años. "Ahora el Gobierno abre la puerta a vaciarlo de contenido y a permitir construcciones en el litoral", ha denunciado.

En cuanto a la exclusión eólica ha advertido de la "falta de garantías" y la "incertidumbre" sobre áreas de gran valor en el oriente y en Campoo. De esta manera, Fernández Viaña ha insistido en que "no se autoricen" nuevos proyectos eólicos "más allá de los que ya se están construyendo".

Asimismo, se ha mostrado contraria a la nueva delimitación comarcal que, a su juicio, añade "otro mapa más a la confusión administrativa existente". Para la diputada regionalista lo que necesita Cantabria es una Ley que desarrolle la ley de Comarcas que "defina un modelo estable y coherente, no parches que dificultan la vida de los ciudadanos y la ordenación territorial".

En definitiva, desde el PRC han considerado que este PROT fomenta un "modelo desfasado, basado en el turismo incontrolado y en un urbanismo descontrolado, sin visión de cambio ni de desarrollo moderno, que genera incertidumbre y no ofrece oportunidades reales a los cántabros".

"En lugar de diseñar una Cantabria del siglo XXI, el Gobierno está apostando por desregular, favorecer las segundas residencias y debilitar la protección del territorio. Este PROT necesita mucho más trabajo, diálogo y, sobre todo, un proyecto real de futuro", ha subrayado Fernández Viaña.

Así, ha anunciado que el PRC realizará las propuestas convenientes para que este PROT defina un "modelo de cambio" se convierta en un "verdadero instrumento de transformación" capaz de ordenar el desarrollo urbanístico y económico de Cantabria y que proteja su territorio "frente a intereses externos".