Desde este lunes se puede adquirir el abono de Cercanías para el primer cuatrimestre de 2026

Cantabria y Asturias tendrán abono gratuito hasta el 31 de diciembre de 2026

María Agudo

Santander |

Tren de Cercanías en Cantabria
Tren de Cercanías en Cantabria

Desde este lunes, 29 de diciembre, ya se pueden adquirir los Abonos Gratuitos para los Cercanías de Cantabria para el primer cuatrimestre de 2026, con validez desde el 1 de enero hasta el 30 de abril.

Para poder adquirirlo hay que registrase en la web de Renfe o en las Apps de Renfe y Renfe Cercanías y después obtenerlo en las máquinas autoventas, en la taquilla de la estación o en la App de Renfe Cercanías.

Aunque el abono es gratuito, debe abonarse una fianza de 10 euros que se devolverá automáticamente al finalizar los cuatro meses siempre que se hayan realizado un mínimo de 16 viajes.

Es imprescindible conservar la tarjeta con la que se usa el abono, ticket o justificante de compra para solicitar el reembolso o solucionar incidencias.

En el caso de los núcleos de Cercanías de Asturias y Cantabria, la gratuidad de los abonos estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, obteniendo el correspondiente abono cada cuatrimestre.

