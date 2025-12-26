Edición de 2026

El FIS adelanta la venta de butacas para 'La flauta mágica', 'La belleza' y el abecedario flamenco de Rodrigo Cuevas

Las entradas para estos eventos podrán adquirirse a partir de las 11.00 horas

Europa Press | Alicia Real

Santander |

El Festival Internacional de Santander (FIS) ha adelantado a este viernes, 26 de diciembre, la venta de localidades para los tres espectáculos que no estarán incluidos en el abono de la 75 edición.

Se trata de la segunda función de 'La flauta mágica' (5 de agosto), el concierto 'La belleza', de Rodrigo Cuevas, (12 de agosto) y el abecedario flamenco de Arcángel (16 de agosto).

Las entradas para estos eventos podrán adquirirse a través de la web www.festivalsantander.com, a partir de las 11.00 horas.

