Buruaga desea que “el sentido de región” regresen a la política cántabra porque una comunidad "dividida no avanza”

La presidenta María José Sáenz de Buruaga ha deseado hoy, en su mensaje de Navidad, que “la buena voluntad, la serenidad y el sentido de región” regresen a la política autonómica y que Cantabria “vuelva a ser el propósito compartido” de todos los grupos con representación en el Parlamento.

“Esta tierra se merece de su clase política un mensaje de esperanza y de voluntad constructiva, no de ruptura y desestabilización, porque una región dividida no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, porque no genera confianza”, ha dicho Buruaga desde el Hospital Valdecilla.

La presidenta ha escogido este escenario para su discurso navideño de este año como homenaje a la sanidad pública de Cantabria y a su capital humano, y porque Valdecilla es, a su juicio, “el espejo de lo que queremos ser y podemos conseguir como región cuando no los proponemos y trabajamos juntos”.

También porque es “el mejor ejemplo de la Cantabria que se supera” y del cambio que el Gobierno está liderando en esta legislatura para generar oportunidades para todos los cántabros, que es el compromiso que asumió en su toma de posesión en julio de 2023.

Dos años y medio después, Buruaga ha asegurado que la comunidad es hoy “más dinámica, más competitiva y más atractiva a la inversión empresarial y al talento”. Una región, ha añadido, que ha “vencido las inercias del pasado” y que camina “con paso firme” hacia una convergencia real con la economía española y europea.

En este sentido, ha destacado que la región bate el récord de personas con empleo, lidera la creación de empresas y la confianza empresarial, es un referente en turismo sostenible y de calidad, y ha “roto moldes” multiplicando la inversión extranjera y escalando puestos en el ranking de innovación.

“En poco tiempo se perciben ya señales de que Cantabria está dando un gran salto adelante”, ha subrayado.

Pese a reconocer que aún hay problemas por resolver y que las cosas “pueden funcionar mejor”, María José Sáenz de Buruaga ha puesto en valor el avance de los servicios públicos esenciales, que en la actualidad cuentan con más presupuesto, más recursos y mejor gestión.

En sanidad, se ha referido a la bajada de las listas de espera sanitarias y para acceder a una prestación por dependencia o discapacidad, mientras que, en educación, ha reivindicado que Cantabria es la primera comunidad en ratio de alumnos por profesor, la segunda en gasto público y la tercera en resultados PISA y con menor tasa de abandono escolar. Del mismo modo, ha recordado que la Universidad de Cantabria tiene garantizada su financiación con un contrato programa plurianual “histórico”.

La presidenta se ha acordado igualmente del sector primario. Tras expresar su preocupación por el “complejo escenario al que se enfrentan” los ganaderos y los pescadores, ha garantizado que el Gobierno seguirá “a su lado” para que puedan vivir de su trabajo con dignidad, al igual que hará con los jóvenes para facilitarles el acceso a una vivienda.

Un problema este, ha apuntado, al que el Gobierno está “plantando cara” bajando los impuestos, aumentando las ayudas, construyendo cientos de viviendas protegidas por toda la región y, a partir de 2026, con avales públicos de hasta el 20% para acceder a una hipoteca y con una nueva ley autonómica para movilizar el parque de viviendas vacías y proteger a los propietarios frente a la ocupación.

Por otro lado, ha mencionado otras medidas puestas en marcha para fortalecer la Formación Profesional, mejorar las infraestructuras que las empresas necesitan para crecer, reducir la burocracia y ganar en competitividad fiscal, así como del “apoyo sin precedentes” a los autónomos.

Optimismo

Buruaga se ha mostrado optimista de cara al futuro porque Cantabria “va a más” y porque es momento de “empezar a recoger la primera cosecha” de lo sembrado hasta ahora, “con grandes actuaciones públicas y privadas cada día más visibles”.

Entre otros proyectos que están por venir, ha citado el Campus Tecnológico y Centro de Datos Altamira, que traerá consigo una inversión de 3.600 millones de euros, convertirá a la región en un “polo de desarrollo tecnológico y digital” e impulsará la transformación de nuestro modelo productivo.

Además, ha señalado que 2026 comenzará con nuevas iniciativas industriales “llamando a nuestras puertas” y encarando la “recta final” de proyectos estratégicos en el ámbito cultural como el MUPAC, el Centro Asociado del Reina Sofía o el Faro Santander, que posicionarán a Cantabria como “referente europeo del turismo cultural”.

Y en Valdecilla, precisamente, avanzarán otras actuaciones en marcha como la protonterapia para el cáncer, el Parque de la Innovación en Salud y Cohorte Cantabria, que afianzarán al hospital como referente en innovación, investigación clínica y aplicación de las nuevas tecnologías.

“Cantabria no puede detenerse. Todo lo contrario, quiere pisar el acelerador”, ha enfatizado.

Sin embargo, la presidenta considera que “para ir más rápido y llegar más lejos” la región necesita “un Gobierno de la nación que respete a los cántabros y no nos quite lo que nos corresponde para pagar favores al independentismo”. Concretamente, ha insistido en la urgencia de romper el aislamiento de Cantabria en materia de infraestructuras, que lastra la competitividad regional, y ha reclamado al Ejecutivo central que “tome decisiones y no frene inversiones estratégicas”.

Asimismo, en relación a la situación política estatal, ha apelado a “la España de los valores, la que no levanta muros”, porque, desde su punto de vista, “España necesita un horizonte de convivencia y no de división, un rumbo de eficacia y no de desgobierno, y una ética del respeto y no de abuso de las instituciones”.

Finalmente, María José Sáenz de Buruaga ha concluido su mensaje deseando a los cántabros una feliz Navidad “llena de amor y de esperanza”, y un próspero 2026.