Alto Campoo recibe más de 6700 esquiadores en su reapertura con críticas por el cierre de algunos remontes

La estación invernal de Alto Campoo ha recibido a un total de 6.737 esquiadores desde su reapertura este viernes hasta hoy domingo. En concreto, la jornada con mayor asistencia ha sido la de este domingo, en la que han accedido a la instalación 2.377 personas entre las 9.00 y las 17.00 horas, hora a la que cierra. Así, ha superado al sábado (asistieron 2.109 personas) y al viernes (2.251).

En esta jornada de domingo se han registrado 1.317 asistentes hasta las 11.00 horas, y otros 1.070 más desde esa hora hasta el cierre. En este tercer día después de la reapertura, la estación ha contado con 17 pistas disponibles para la práctica de deportes de nieve y buena visibilidad, con viento flojo del noroeste en las zonas más bajas y moderado del noroeste en las altas.

Una reapertura marcada por las críticas de los usuarios debido al cierre de dos de las tres telesillas que han ido abriendo durante el fin de semana. Malestar también de varios esquiadores por el cierre del tubo para principiantes, la falta de luz y agua en los baños de la cafetería del Chivo o los problemas de acceso a la estación, en especial, el primer día de la reapertura.

En total, han habido disponibles 14,82 kilómetros esquiables -de un total de 17,18 km- de nieve polvo y espesores de entre 20 y 50 centímetros. La visibilidad ha sido buena esta jornada en toda la estación. En Calgosa, a 1.650 metros de altitud, la temperatura ha sido de 0ºC y el viento ha soplado del noroeste flojo; en el Chivo (1.850 metros) han habido -1ºC y el viento ha sido flojo. Por su parte, ha soplado moderado en Tres Mares (2.125 metros), donde la temperatura ha sido de -2 grados.