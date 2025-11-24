El Pleno del Parlamento votará por separado las enmiendas a la totalidad del presupuesto de Cantabria para 2026

Las enmiendas a la totalidad presentadas por los tres grupos parlamentarios de la oposición --PRC, PSOE y Vox-- al proyecto de Ley de Presupuestos y la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de Cantabria para 2026 elaborados por el Gobierno (PP) se votarán por separado en el Pleno del Parlamento de este lunes, 24 de noviembre.

La sesión comenzará a las 10.00 horas y se desarrollará en función de la resolución de la Presidencia que establece la votación por separado de las enmiendas en función de las potestades que le confiere el Reglamento de la Cámara y en base al informe elaborado por el Letrado-Secretario General del Parlamento, después de que la oposición pidiera este sábado por escrito la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad al considerar que piden lo mismo, que se devuelva el documento al Ejecutivo.

Así, la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta (PP), ampara la resolución en el artículo 77 del Reglamento de la Cámara, por el que afirma que se le "otorga potestad para ordenar cualquier debate, así como cada votación" y en vista de la "reiterada" costumbre existente en el Parlamento, desde la octava legislatura, de votar de manera separada las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, "por la existencia de una motivación diferente en cada una de ellas y por la necesidad de que la ciudadanía conozca de una forma adecuada y transparente la votación de cada grupo parlamentario en cada asunto".

Críticas de la oposición

La oposición en el Parlamento de Cantabria --PRC, PSOE y Vox-- exigen que se permita la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de ley de Presupuestos para 2026 por los tres grupos para su devolución al Gobierno (PP).

Vox: "Flagrante manipulación"

Desde el Grupo Parlamentario Vox han criticado "la flagrante manipulación del PP" en las últimas horas, al que acusa de estar obviando "en el acta de la Mesa de este viernes parte de lo acordado, para intentar imponer su criterio, a pesar de no contar con la mayoría necesaria, ni en la Cámara ni en la Mesa".

Así, su portavoz, Leticia Díaz, ha reprochado a los 'populares' "no respetar las mayorías democráticas" y de "querer controlar el Parlamento", a pesar de que la oposición unida tiene mayoría en la Mesa.

"El objetivo del PP es que las cuentas no decaigan", ha afirmado y ha sostenido que su estrategia consiste en "forzar una votación individual esperando que las formaciones con posturas irreconciliables no se apoyen entre sí para que estos presupuestos claramente rechazados por la mayoría, sigan su tramitación con normalidad".

Con ello, además, Díaz ha acusado al PP de buscar "un titular mediático, como una alianza del PSOE con Vox y viceversa, algo que le preocupa mucho a un Partido Popular que lleva meses tomando decisiones únicamente con fines electoralistas y poniendo las encuestas siempre por delante de los cántabros", ha sentenciado.

Y ha concluido con que la "táctica" del PP, "a diferencia de la de Vox", es "contradictoria" con la que utiliza en otras regiones: "En Castilla y León, el PP sí permitió votar y debatir de forma conjunta las cuentas, donde finalmente decayeron", ha insistido.

PSOE: "Un cortafuegos para ganar tiempo"

Y el secretario general del PSOE, Pedro Casares, ha exigido que "se respete la decisión democrática de la mayoría parlamentaria" y ha calificado de "artimaña política" que el PP quiera "impedir" votar de forma conjunta las enmiendas a la totalidad. "Solo es un cortafuegos para ganar tiempo porque la realidad es que la mayoría parlamentaria está en contra de sus presupuestos", ha expresado.

En su opinión, esto evidencia las "carencias democráticas" de los 'populares' y en este sentido ha dicho que "querer trasladar otra cosa" que no sea que todos los grupos están en contra de las cuentas "es faltar a la realidad parlamentaria y política de Cantabria", ha aseverado.

El líder de los socialistas cántabros ha señalado que al PP "se le ha olvidado" en toda la tramitación parlamentaria que "gobierna con minoría". "Creen que ellos tienen la verdad absoluta y los demás no, una demostración más de su falta de respeto democrática", ha apostillado.

PRC: "La voluntad de 15 diputados no puede imponerse a la de 19"

Por su parte, el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, ha reprochado la actitud "antidemocrática" de la presidenta del Parlamento, y ha subrayado que "la voluntad de 15 diputados (del PP) no puede imponerse a la de 19 (entre PRC, PSOE y Vox)".

En su opinión, el único objetivo de los 'populares' es "imponer sus criterios de manera unilateral ante las alternativas de la oposición", a pesar de que los tres grupos suman mayoría en la Cámara.

"Queremos que se haga lo mismo que ocurre en el resto de parlamentos, este mismo jueves en las Cortes de Castilla y León", ha explicado el regionalista, para quien "tiene sentido" votar de manera conjunta las enmiendas ya que las tres piden lo mismo: "que se devuelva el presupuesto al Gobierno".