Un pescador asturiano captura en el río Nansa el 'campanu'

El primer salmón de la temporada, conocido tradicionalmente como 'campanu', ha sido pescado a última hora de la tarde de este sábado en el río Nansa, en una zona denominada 'El Bejarucu', por el pescador de El Peral (Rivadedeva, Asturias) Alfonso Caso, que ha capturado un ejemplar de 4.720 gramos de peso y 79 centímetros de longitud.

El 'campanu' se ha hecho esperar este año más de lo habitual, ya que la temporada de pesca dio comienzo en Cantabria el pasado 1 de mayo, ha informado el Gobierno de Cantabria.

El mismo será subastado este domingo, 31 de mayo, en un acto que se desarrollará, a partir de las 20.00 horas, en el restaurante Nuevo Molino de Puente Arce (Piélagos).

Esta subasta está organizada por el Ayuntamiento de Piélagos con la colaboración de la la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha informado el Gobierno de Cantabria.

Así, volverá a reunir en Piélagos a pescadores, aficionados y público general en torno a la captura del primer salmón de la temporada, en una jornada que combina tradición, gastronomía y promoción del patrimonio natural de Cantabria.

6.500 euros

El restaurante santanderino ‘El Puerto’ se acaba de adjudicar, por 6.500 euros, el ‘campanu’ de Cantabria. El salmón, el primero de la temporada desde que se iniciara la pesca en los ríos cántabros, el pasado 1 de mayo, pesó 4.720 gramos y 79 centímetros de longitud.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, y el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, han presenciado la subasta del ejemplar, pescado ayer en aguas del Nansa por el asturiano Alfonso Caso, oriundo de Colombres (Rivadedeva).

En el acto, han estado también presentes el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, y la concejala de Ganadería, Promoción Alimentaria y Bienestar Animal, Valvanuz Díez.

En la puja, que ha comenzado a partir de 2.000 euros, ofrecidos por el propio Ayuntamiento, han participado también los restaurantes ‘Miramar’, de Santander; ‘La Casuca del Gorbea’, de Torrelavega; el ‘Grupo L’Argolla’, de Piélagos; y un restaurante anónimo, que no ha querido proporcionar su nombre.

Durante el evento, también se ha homenajeado a Félix Pérez Diego ‘el molinero’, un veterano pescador de la zona, distinguido por su calidad y buen hacer en la conservación del río.

La cita, organizada por al Ayuntamiento de Piélagos, en colaboración con la Consejería que dirige Susinos, es una de las más destacadas del calendario pesquero de Cantabria.

Allí, se han reunido esta tarde pescadores, aficionados y público general en torno a la captura del primer salmón de la temporada, en una jornada que combina tradición, gastronomía y promoción del patrimonio natural de Cantabria.