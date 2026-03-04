Morán ve "prematuro" avanzar razones del colapso de la pasarela y pide no especular

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ve "prematuro" y "muy arriesgado" avanzar las razones por las que ha "vencido" la estructura de la pasarela de la playa de El Bocal de Santander, colapso que ha provocado el fallecimiento de al menos cinco personas -hay una desaparecida- y ha pedido "no entrar en el terreno de las especulaciones", que contribuiría a "incrementar el dolor y la incertidumbre" de familiares y amigos de las víctimas.

"Hay unas primeras valoraciones, pero son estimaciones que no son la constatación sobre los restos de la estructura y, por lo tanto, sería muy arriesgado por mi parte incluso trasladar la información que en estos momentos ya me ha sido trasladada a mí", ha declarado Morán a los periodistas esta noche en el lugar de los hechos, tras viajar en avión desde Madrid a Santander después de conocer lo ocurrido.

Acompañado de la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, y de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, Morán ha indicado a los medios que "la única posibilidad" que ha tenido de conocer acerca de lo ocurrido ha sido en el camino del aeropuerto hasta la zona de El Bocal, y ha considerado "prematuro, en estos momentos, avanzar las razones por las cuales la estructura se ha vencido".

"Mañana (por este miércoles) a la luz del día, y yo creo que con la capacidad de hacer un examen sobre el terreno, será el momento de trasladar esas primeras informaciones", ha indicado el secretario de Estado, para comprometer "desde el primer minuto y hasta el momento final, transparencia absoluta e información a medida que la vayamos teniendo".

Volcados con el operativo de rescate

La presidenta del Ejecutivo regional ha señalado que su equipo de Gobierno ha vivido "muy de cerca" esta tragedia, pendiente desde el primer momento en que se tuvo conocimiento, y, sobre todo, volcado en todo el operativo de rescate desplegando todos los medios disponibles de los que dispone el sistema regional de Emergencias y de Protección Civil al "máximo nivel".

Tal y como ha asegurado, ahora es el momento de "apelar a la unidad, a la colaboración, a la coordinación entre todas las Administraciones" y de apoyar al Ayuntamiento de Santander, y de forma particular, ha valorado el "magnífico" trabajo que han hecho durante las horas de esta tarde todos esos dispositivos de rescate, que se han caracterizado por su rapidez, eficacia, y su intervención en unas condiciones "muy complejas técnicamente hablando".

"No puedo decir nada más. Yo creo que esto es lo que él pueblo cántabro piensa y sufre", ha concluido.