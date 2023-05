Miguel Ángel Revilla, el único político de Cantabria que ha sido diputado en todas las legislaturas

Decir Revilla, o Revilluca, es decir Cantabria. No en vano, el actual presidente de Cantabria es, a sus 80 años, uno de los políticos españoles más longevo en activo. Y, no se crean que su actividad se ha reducido con el paso de los años: él llega todos los días puntual, pasadas las 8 de la mañana, a su despacho en la calle Peña Herbosa y son muy pocas las jornadas en las que regresa a casa antes de las 23 horas, después de haber despachado temas oficiales, haber participado en la romería del municipio correspondiente, haberse hecho fotos con todo el que se lo ha pedido y haber clausurado el congreso del día... Como muy bien reconoce una de sus hijas, su padre no puede estar una hora sin hacer nada.

Revilla nació en Polaciones (un pequeño municipio de poco más de 200 habitantes ubicado en la comarca Saja-Nansa) el 23 de enero de 1943. Está casado en segundas nupcias con Aurora Díaz Abella y tiene tres hijas (Pilar, Lara y Jana) y un nieto (Bruno), que es “el niño de sus ojos”.

Economista de profesión

Licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Banca y Bolsa por la Universidad del País Vasco, entre 1974 y 1982 dirigió la sucursal del Banco Atlántico en Torrelavega. De 1979 a 1982 fue profesor de Estructura Económica en la Escuela Superior de Dirección de Empresas de Santander, antes de acceder a la Universidad de Cantabria, donde ejerció como profesor de Política Económica y Hacienda Pública hasta 1995.

Fundador de ADIC y diputado en activo durante 40 años

En 1976 creó la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC), pionera en la defensa de Cantabria como región uniprovincial, y a partir de ella fundó, en 1978, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), del que es diputado desde hace 40 años. De hecho, Revilla es el único diputado que ha estado en activo y de formar ininterrumpida en el Parlamento de Cantabria desde el año 1983, año de las primeras elecciones autonómicas.

Presidente desde 2003, con un parón en la legislatura 2011-2015

El 27 de junio de 2003 fue investido por primera vez Presidente de Cantabria, cargo para el que fue reelegido tras las elecciones desde mayo de 2007 y en el que permaneció hasta el 1 de julio de 2011.

Tras un paréntesis de cuatro años, durante los cuales fue el líder de la oposición en el Parlamento de Cantabria, las últimas elecciones autonómicas de 2015 propiciaron la vuelta de Miguel Ángel Revilla a la Presidencia cántabra gracias al acuerdo de Gobierno suscrito con el Partido Socialista y al acuerdo de Investidura con Podemos.

En 2019, revalidó su puesto como presidente de Cantabria tras alcanzar un acuerdo de Gobierno con el Partido Socialista de Pablo Zuloaga.

Mediático y escritor

No cabe duda de que Miguel Ángel Revilla es uno de los políticos más mediáticos del panorama nacional. De hecho, es conocida su amistad con numerosos empresarios, periodistas y personajes de relevancia internacional, como Manuel López Obrador, presidente de México, por solo citar a uno.

Con poco tiempo libre, entre sus aficiones destacan la pesca, recoger setas y pasear. Es precisamente el escaso tiempo dedicado a sus hijas cuando eran pequeñas una de las cosas que lamenta con el paso de los años.

Asimismo, es autor de cerca de una decena de libros: “La economía de Cantabria” (1978), “Nadie es más que nadie” (2012), “La jungla de los listos” (2014), “Este país merece la pena” (2014), “Ser feliz no es caro” (2016), “Sin censura” (2018), “¿Por qué no nos queremos?” (2020) y “Toda una vida” (2023).