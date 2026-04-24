El MAS abre sus puertas a niños de 0 a 3 años con la experiencia artística y musical ‘El museo suena’

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) acogerá mañana sábado, 25 de abril, desde las 11.00 horas, una nueva propuesta de su programación didáctica dirigida a familias con niños de entre 0 y 3 años. Bajo el título ‘El museo suena’, ofrecerá un taller creativo que invita a explorar el arte a través del sonido, el movimiento y la experimentación musical.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha subrayado que esta iniciativa refuerza el compromiso del Ayuntamiento por acercar el museo a las familias desde edades muy tempranas, mediante espacios de participación, aprendizaje compartido y disfrute cultural.

La actividad, coordinada por Adrián Alonso, propone un marco creativo en el que las familias podrán conocer y disfrutar del MAS mediante metodologías activas que priorizan el proceso creativo frente al resultado final. A través de melodías, armonías, percusión y movimiento, los participantes explorarán el museo desde una perspectiva sensorial y expresiva.

El taller está basado en la metodología internacional ‘Música in Culla’ (música desde la cuna), inspirada en la teoría de aprendizaje musical de Edwin Gordon, que sitúa al niño en el centro del aprendizaje y entiende la música como un lenguaje universal y una herramienta para el desarrollo global.

Entre sus objetivos destacan el desarrollo emocional, cognitivo y motriz de los niños, el respeto por sus capacidades expresivas innatas y la introducción natural al lenguaje musical a través del ritmo y la melodía.

El taller tendrá una duración aproximada de 60 minutos y contará con un máximo de 25 participantes. Se han programado dos sesiones: el Grupo A, de 11.00 a 11.40 horas, y el Grupo B, de 11.50 a 12.30 horas.

La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa a través de WhatsApp en el número 659 45 04 26.

“El MAS continúa consolidándose como un espacio abierto, inclusivo y orientado a la participación activa de las familias. Debemos favorecer el acceso a la cultura desde la primera infancia”, ha señalado la edil.