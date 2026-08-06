Más de 1.100 efectivos participarán en el dispositivo de Cantabria para el eclipse

La consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, ha anunciado este martes un dispositivo preventivo de más de 1.100 efectivos para el eclipse total, que tendrá lugar el 12 de agosto, y del que formarán parte profesionales del Gobierno de Cantabria y de las administraciones estatales para garantizar la seguridad y la movilidad de cántabros y visitantes.

A ellos se sumarán los bomberos de los cuatro parques municipales, los 32 policías locales existentes en Cantabria, los empleados municipales, los voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil y el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander.

Esta tarde se ha celebrado una reunión de planificación del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) con su Consejo Asesor, presidida por la consejera, para estudiar circunstancias y requerimientos concretos, y adaptar el dispositivo a la previsión de necesidades de esa jornada.

En una nota de prensa, Urrutia lo ha calificado como "el mayor dispositivo preventivo que nunca antes haya existido en Cantabria".

El dispositivo contará con un CECOP reunido en la sede del Centro de Atención a Emergencias 112 y cinco puestos de mando avanzado constituidos a la vez, en los que están representadas todas las administraciones con competencia en materia de seguridad.

En este sentido, la titular de Seguridad ha aclarado que el operativo no solo estará presente en las zonas de observación preferente con PMA habilitado, "sino en todo el territorio, porque el PLATERCANT está activado en toda Cantabria".

Más de 500 efectivos del Estado

Más de 500 efectivos de organismos del Gobierno de España participarán en Cantabria en el dispositivo de seguridad durante la jornada del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto.

Así, personal de la Policía Nacional y la Guardia Civil, del Sistema de Protección Civil, Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo, la Demarcación de Carreteras del Estado en la comunidad, la Dirección General de Tráfico (DGT), la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de la Delegación del Gobierno colaborarán en el día de visualización de este evento astronómico.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha informado de ello tras una reunión en la que se han ultimado los detalles del despliegue que efectuará el Estado en la región, a través de los diferentes cuerpos de seguridad y organismos, para colaborar con el Ejecutivo autonómico.

En concreto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegarán más de 380 efectivos con unidades de Seguridad Ciudadana tanto en el caso de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, y este segundo cuerpo también contará con agentes del Sector de Tráfico en las principales vías de comunicación y de acceso a los puntos de observación preferentes fijados en la comunidad.

Suspensión de obras en carreteras

Por otra parte, en las carreteras de titularidad estatal se suspenderán temporalmente las obras en ejecución para facilitar la movilidad vial durante el miércoles 12 de agosto, en la que se prevén muchos desplazamientos ya que Cantabria será una de las zonas de España donde mejor se visualizará este eclipse total de sol, que es el primero visible en la península Ibérica en más de un siglo y que, además, coincidirá con el pico de la lluvia de estrellas de las Perseidas.

A todo ello se sumará personal de la AEMET, que en los próximos días empezará a emitir pronósticos específicos para esa jornada y de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Cantabria.

En el caso de la Jefatura Provincial de Tráfico, se encargará en coordinación con las diferentes policías locales de establecer e indicar los cortes o las restricciones de tráfico que se establecerán durante el día.

Por ejemplo, la carretera CA-916 de acceso a la zona del mirador de la Fuente del Chivo permanecerá cortada durante esa jornada y habrá restricciones en otros puntos como en el acceso a Peña Cabarga, para lo que se colocará un panel móvil de DGT en la confluencia entre las autovías S-10 y S-30.

Además de estas medidas, en los próximos días la DGT emitirá una resolución específica de cara el eclipse total de sol y en la que recogerá recomendaciones y detallará las diferentes restricciones en el conjunto nacional, ha indicado la Delegación en nota de prensa.