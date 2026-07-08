Liébana y Campoo, en aviso amarillo por tormentas

Liébana y la Cantabria del Ebro están este miércoles, de 13 a 21 horas, en aviso amarillo (peligro bajo) por tormentas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Según la previsión, las tormentas podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Posibles crecidas súbitas de cauces

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en buena parte de la cuenca del Ebro durante este miércoles por la tarde, incluida Cantabria.

Además de, en la comunidad, las probables crecidas súbitas como consecuencia de los avisos amarillos establecidos por la AEMET por pronóstico de fenómenos tormentosos, afectarían a Castilla y León (Burgos), La Rioja, País Vasco (Álava), Navarra y Aragón.

Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com). En todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.