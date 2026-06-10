Intervenido en Cantabria un envió de hachís por paquetería que tenía como destino Sierra Leona

La Guardia Civil ha detenido a un hombre e investigado a otro, ambos vecinos de Santander de 49 y 52 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, al pretender enviar a Sierra Leona (África)tabletas de hachís y semillas de cannábicos, a través de paquetería.

Asimismo, al detenido, se le considera también presunto autor de un delito de falsedad documental.

A mediados de mayo la Guardia Civil obtuvo información de un posible envió de droga a través de una empresa de paquetería de Cantabria.

Una vez localizado el paquete sospechoso, que tenía como destino Sierra Leona, se verificó que contenía más de 200 gramos de hachís distribuidos en dos tabletas, así como cerca de 18 gramos de semillas de cannábicos.

Analizando el paquete, los agentes averiguaron que algunos de los datos que figuraban en el remitente eran falsos, posiblemente para dificultar la investigación de la Guardia Civil si era interceptado el envío.

No obstante, identificaron a dos personas que podían estar relacionadas con el paquete, uno de ellos el remitente y el que presuntamente falseó algunos datos.

Finalmente, este mes, la Guardia Civil detuvo a uno de ellos, al que considera remitente del envió, e instruyó diligencias en calidad de investigado a otro hombre relacionado con estos hechos.