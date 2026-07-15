Intervenidas en Cantabria cerca de 4.000 camisetas de fútbol importadas de forma irregular

La Guardia Civil de Cantabria ha retirado del mercado 3.990 camisetas y equipaciones de fútbol de distintos clubes y selecciones, de supuestas marcas oficiales, que carecían de documentación que acreditase su adquisición o importación lícitas, por lo que se consideran presuntas infracciones de contrabando. El destino de estos productos suele ser la venta en mercadillos.

En junio, ante la posibilidad de que aumentara el comercio o importación irregular de prendas deportivas por el inicio del verano y la coincidencia con el Mundial de fútbol, la Compañía Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Cantabria estableció diferentes dispositivos en la calle, vigilancias en puntos sensibles e inspecciones en mercadillos.

Como ya se informó a mediados de junio, en uno de esos dispositivos en la zona de El Astillero se intervinieron 700 camisetas de fútbol, muchas de ellas de selecciones participantes en el Mundial, sin el marcado CE, etiqueta legal y sin documentación que acreditara su adquisición o importación lícita.

Las actuaciones continuaron durante el resto del mes en diferentes puntos de Cantabria y como resultado se han intervenido otras 3.290 camisetas o equipaciones de fútbol, con las mismas irregularidades, que han dado lugar a nuevas denuncias por infracción a la Ley de Contrabando.

La Guardia Civil estima en unos 240.000 euros el valor de los productos intervenidos en original y venta en tienda.