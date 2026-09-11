La Guardia Civil desarma a un hombre atrincherado en su casa de Ampuero que amenazaba con quitarse la vida

La Guardia Civil de Cantabria ha logrado desarmar a un hombre de 58 años que se encontraba atrincherado en el baño de su domicilio en Ampuero y que amenazaba con quitarse la vida.

En el suceso, que se ha saldado sin disparos ni heridos, ha destacado la actuación de un agente que mantuvo más de una hora de diálogo y negociación con el implicado.

Los hechos sucedieron el pasado 6 de septiembre, a partir de las 20.20 horas, en esta localidad cántabra, según ha informado este jueves la asociación regional JUCIL, en un comunicado en el que ha felicitado al efectivo que neutralizó la situación, perteneciente al sector de Tráfico y que no estaba de servicio, pues era su día libre.

Fue avisado por un familiar del atrincherado, ya que le conocía, se personó de inmediato en el inmueble. A su llegada, evaluó la situación y, tras mediar contacto con el afectado, hizo lo propio con el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil, desde donde se alertó a varias patrullas de la zona para que acudieron al lugar.

Los guardias desplazados aseguraron la zona, evacuaron a los familiares presentes en el domicilio y establecieron un perímetro de seguridad. Gracias al vínculo previo que el citado agente mantenía con el hombre, se entabló un diálogo constante de mediación durante más de sesenta minutos.

Y aprovechando un momento de distracción, los efectivos actuaron de forma coordinada para arrebatarle la pistola -con la que encañonaba su propio cuerpo- y ponerla a salvo. Después, entregaron el hombre a los servicios sanitarios para su traslado al Hospital Comarcal de Laredo.