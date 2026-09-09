Denuncian el estado de las camas quirúrgicas del Hospital de Valdecilla

El sindicato ATI ha denunciado el "grave deterioro" de medios esenciales utilizados en los quirófanos del Hospital de Valdecilla, en el área de Hospitalización y en el de Urgencias, en el que ha destacado las camas.

En un comunicado, ha subrayado que hay camas que presentan "zonas en las que el revestimiento está roto y la espuma interior queda expuesta", y ha destacado que, al ejercer presión sobre algunas, "aparecen fluidos desde el interior de la propia colchoneta".

Para ATI, esta situación resulta "especialmente grave" al tratarse de superficies sobre las que se coloca a pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica.

"No estamos hablando de una cama cualquiera, sino de un elemento utilizado dentro de un quirófano, donde las condiciones de higiene y asepsia deben ser máximas", ha criticado.

El sindicato ha asegurado que no se pueden garantizar unas condiciones adecuadas de limpieza y desinfección cuando las colchonetas "tienen el revestimiento roto y no conservan el termosellado necesario para que ningún fluido pueda penetrar en su interior".

Además, ha señalado que existen deficiencias en la quinta rueda, cuyo funcionamiento defectuoso dificulta los giros y las maniobras con las camas, y en los motores de elevación vertical.

Por otra parte, también ha denunciado que las camillas se tienen que lavar manualmente, puesto que la máquina que se encarga de ello está fuera de servicio.

"La limpieza manual no puede equiparase a la de un sistema diseñado específicamente para garantizar unas condiciones adecuadas, homogéneas y seguras de limpieza y desinfección", ha lamentado.

Al respecto, según ATI, el Ministerio de Sanidad en su documento "Bloque Quirúrgico. Estandares y Recomendaciones" considera el bloque quirúrgico un área "de muy alto riesgo" y señala que el quirófano debe ser uno de los espacios más limpios de un centro sanitario.

A estas situaciones, el colectivo ha añadido que faltan medios humanos destinados a la limpieza de los bloques quirúrgicos, ya que anteriormente se contaba con dos trabajadores de limpieza por bloque, y en la actualidad se ha reducido a uno.

Asimismo, el sindicato ha advertido de la falta de camillas en el servicio de Urgencias, hasta el punto de que, a primera hora, "los celadores se ven obligados a buscarlas por distintas zonas del hospital", a lo que se suma "fallos en el frenado", que compromete la seguridad tanto de pacientes como de los profesionales que las manejan".

Por todo ello, ATI ha exigido al gerente de Valdecilla, Félix Rubial, que todas las "deficiencias" sean subsanadas, ya que de lo contrario el sindicato "no cejará hasta que estas situaciones totalmente tercermundistas se adapten a las condiciones exigidas para un hospital de referencia" como el cántabro.