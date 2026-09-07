Comparece en el juzgado el matrimonio detenido en Torres por ocultar en su casa el cadáver del padre de la mujer

El matrimonio detenido el pasado viernes en la localidad de Torres (Torrelavega) por ocultar en su casa el cadáver del padre de ella ha comparecido este lunes ante la Plaza Número 5 del Tribunal de Instancia del municipio.

Ahora ambos integrantes tienen la condición de investigados a expensas de que se realicen las oportunas diligencias de investigación para determinar lo ocurrido. Algunas fuentes consultadas por esta agencia apuntaron a que el matrimonio podría haber ocultado el cadáver para seguir cobrando la pensión del fallecido.

La Policía Local de Torrelavega comenzó la investigación al recibir un aviso de una trabajadora del Servicio Cántabro de Salud porque el hombre llevaba tiempo sin acudir a consulta.

Tras acudir al juzgado, han pasado a tener la condición de investigados a falta de que se practiquen las oportunas diligencias para esclarecer los hechos, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.