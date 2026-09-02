Se suman más familias a la denuncia en la Residencia Mensajeros de la Paz en Valdáliga

Una familia más se ha adherido a la denuncia que tres familias presentaron a principios de año contra dos trabajadoras de la Residencia Mensajeros de la Paz de Valdáliga por presuntos malos tratos hacia residentes. Además, hay otras dos familias que han comunicado su intención de sumarse a la demanda, según ha trasladado el abogado de las familias a Onda Cero Cantabria, Alfonso Pérez Lanza.

Estas nuevas denuncias se han producido tras la reunión que los responsables de la Residencia Mensajeros de la Paz organizaron el pasado 25 de agosto con todas las familias de los residentes para explicarles la situación. Las familias denuncian opacidad en el traslado de esta información por parte de un centro que se ocupa de personas vulnerables con problemas de demencia o Alzheimer.

El proceso judicial sigue su curso en el Juzgado de San Vicente de la Barquera que se ha hecho cargo del caso. La defensa de las familias ha pedido el testimonio de más trabajadores del centro que han coincidido en los turnos con las dos empleadas denunciadas.