Psiquiatra alerta que el perfil de persona con ideación suicida en Cantabria ha variado a alguien joven con crisis vital sobrevenida

La coordinadora del área sanitaria de Salud Mental en la Fundación Hospitalarias Cantabria, la psiquiatra Ana Fernández Villar, ha indicado que en los últimos años el perfil de la persona que llega a consulta con ideación suicida es el de alguien "relativamente joven, a veces sin un trastorno mental, pero con una crisis vital sobrevenida".

Y ha apuntado que algunos factores que pueden influir en esa situación son la soledad percibida entre los jóvenes, lo que genera un "mayor aislamiento", relacionado con "el papel de las redes sociales y los cambios estructurales familiares"; la "impulsividad acrecentada en un contexto de intoxicación" por consumo de sustancias o la "pérdida de sentido vital" entre muchos jóvenes y adultos también.

La experta lo ha señalado así en una entrevista de la entidad para la que trabaja remitida a los medios este miércoles, víspera de la celebración, el 10 de septiembre, del Día Mundial para la prevención del Suicidio, que este año se conmemora bajo el lema 'Cambiar la narrativa', con la idea de seguir trabajando sobre mitos relacionados con el suicidio.

Fernández Villar ha explicado que, desde el punto de vista de la psiquiatría, son "múltiples" los factores que pueden llevar a una persona a quitarse la vida, y ha agregado al respecto que todos "enraízan en un profundo sufrimiento y en un deseo, no tanto de morir, sino de no continuar viviendo así". Ha añadido que la desesperanza, la soledad no deseada, el dolor físico o el trastorno mental grave influyen en esa decisión.

Y aunque el perfil de los pacientes ha variado en los últimos años hacia gente más joven, la responsable de Salud Mental en la Fundación Hospitalarias Cantabria ha pedido no olvidar el suicidio "oculto" de las personas ancianas, "una realidad poco evidenciada y hablada" pero que requiere "atención" y "esfuerzos" para su abordaje y tratamiento. En estos supuestos, ha mencionado factores como el envejecimiento incapacitante o la soledad no deseada.

En cualquier caso, ha asegurado que el suicidio "se puede prevenir", y ha señalado que el primer paso para ello es preguntar a quienes tienen esa idea "si en algún momento han pensado que, para vivir así, mejor no vivir". Cuestión que ha de hacerse "desde una actitud de escucha, sin juicios ni valoraciones", para después buscar ayuda de profesionales, sean psiquiatras o psicólogos.

Señales de alarma

En cuanto a las 'señales de alarma', y tras precisar que existen factores de riesgo que hay que analizar de forma individualizada, esta profesional ha citado circunstancias como conflictos interpersonales, pérdidas recientes, diagnósticos médicos graves o situaciones de crisis agudas pueden activar la ideación suicida.

Según ha añadido, es "importante observar si la persona empieza a resolver asuntos pendientes con premura, cambios de carácter bruscos, autolesiones, aumento de la impulsividad, mayor aislamiento...", ante lo que Fernández Villar ha recomendado aproximarse, preguntar acerca de la ideación autolítica y buscar ayuda profesional.

Por lo demás, esta psiquiatra ha reconocido que existe una relación entre el suicidio y el trastorno mental grave --como el bipolar, el depresivo, por abuso de sustancias o la esquizofrenia-- y ha agregado en este sentido que el riesgo de la conducta suicida se incrementa de forma "significativa" en cuando coexisten dos o más en un mismo individuo.

Hay esperanza, pide ayuda

La coordinadora de ese área sanitaria en la Fundación Hospitalarias Cantabria --que trata a personas con trastorno mental grave de forma multidisciplinar: a nivel de psiquiatría, psicología, enfermería, trabajo social...-- defiende la necesidad de preguntar acerca del suicidio, que "no habla de valientes ni cobardes" y "se puede prevenir". "Hay esperanza, pide ayuda", es precisamente el mensaje que lanza para finalizar.

Las personas con pensamientos suicidas y sus familiares y allegados pueden buscar ayuda llamando al 024, una línea de atención del Ministerio de Sanidad. Es un servicio de alcance nacional (accesible desde toda España), gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.