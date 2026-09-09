Demolidas dos viviendas con sentencias de derribo en Argoños

Este miércoles ha comenzado la demolición de dos de las primeras viviendas con sentencia de derribo de la urbanización Las Llamas II, en Camino del Portillo, Argoños.

A los propietarios de las dos casas derribadas este miércoles, el Gobierno de Cantabria les ha proporcionado una vivienda de sustitución en el municipio, en una zona cercana al Ayuntamiento.

En la misma urbanización hay otras nueve viviendas con sentencia de derribo. De ellas, una será derribada próximamente y las ocho restantes están okupadas en estos momentos y varias sentencias impiden su desalojo.

El consejero de Fomento, Roberto Media, presente en el derribo, ha lamentado que "esta es la realidad de la okupación que muchos no quieren ver; que el PSOE y sus socios de Gobierno dicen que no existe, pero la realidad es esta. O cambiamos las cosas o vamos a seguir con gravísimos problemas en general en toda la vivienda tanto en Cantabria como en España".

Los ocho titulares de las viviendas de la urbanización que están okupadas se decantaron por la indemnización ofrecida por el Ejecutivo regional, que cobraron hace cuatro años.

En Argoños, el número de viviendas con sentencia de derribo asciende a 255 y solo a estas once se ha dado por ahora una solución, bien indemnizando a sus propietarios u ofreciéndoles una vivienda de sustitución, según datos ofrecidos por el presidente de AMA, Antonio Vilela, que ha presenciado los trabajos de derribo junto al consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Roberto Media (PP), y el alcalde, el también popular Juan José Barruetabueña.