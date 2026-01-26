El Gobierno creará 4 plazas de jueces en Cantabria en 2026

El Gobierno creará 4 plazas judiciales en Cantabria en 2026 para reforzar los tribunales de instancia de Santander y Santoña. "Se trata de una ampliación histórica de plazas, solo en 1991 y 2010 se crearon más (5 cada año)", según explican en nota de prensa desde el ministerio de Justicia.

Las 4 nuevas plazas serán para los tribunales de instancia (TI) de Santander, 3, y Santoña, 1.

500 plazas en toda España

Del total de 500 nuevas plazas para todo el país, 363 serán para tribunales de instancia, 2 para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) o el Supremo (3). Las 50 restantes serán plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo en sus tribunales.

En total, la actual planta judicial, que cuenta con 5.876 plazas, crecerá un 8,5% en un solo año .La distribución de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de Justicia. Teniendo en cuenta estos criterios, los territorios que recibirán más nuevas plazas son Andalucía, Catalunya, Madrid y la Comunitat Valenciana.

Más fiscales

Además de las 500 anunciadas para 2026, sigue su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de ampliación y fortalecimiento de la Carreras Judicial y Fiscal, que prevé la convocatoria de 2500 plazas de jueces y fiscales en tres años, un récord histórico que supondrá un incremento del 42,5%.

El Ministerio también sigue reforzando los cuerpos de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y auxilio judicial, con la convocatoria de 1.155 plazas el pasado mes de diciembre.