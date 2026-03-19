La Fiscalía pide prisión provisional sin fianza para el detenido por el crimen machista de Pedreña

La Fiscalía ha solicitado prisión provisional sin fianza para el hombre detenido el pasado domingo como presunto autor del asesinato, un día antes, de su pareja, M.L.R., de 64 años, en la localidad cántabra de Pedreña (Marina de Cudeyo) y que este miércoles ha pasado a disposición judicial para declarar ante la jueza que estaba de guardia cuando ocurrieron los hechos.

El arrestado, escoltado por varios coches de la Guardia Civil, llegó al Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo a las 10.01 horas, donde le ha tomado declaración la magistrada de la plaza número 2, y tras lo que el ministerio público ha solicitado que sea encarcelado de forma cautelar y sin que esta medida sea eludible con fianza, han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

La víctima falleció el sábado por asfixia compatible con estrangulamiento, según los resultados provisionales de la autopsia, y al día siguiente por la mañana fue detenida su pareja, un hombre de 52 años, que ha pasado a disposición judicial una vez agotado el plazo legal de 72 horas desde su arresto.

La mujer, nacida en Madrid y que residía en Pedreña desde hace unos años, no tenía hijos menores de edad y tampoco existían denuncias previas por violencia de género contra el supuesto agresor, que no obstante había sido condenado por dos casos en Madrid, uno en 2011 y otro en 2019, aunque en la actualidad ya estaban inactivos en el Sistema Viogen.

Por su parte, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cantabria continúa la investigación del asesinato, que el Ministerio de Igualdad ha confirmado como un crimen machista.