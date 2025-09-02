Firmado el protocolo que "garantiza" la llegada de la alta velocidad a Reinosa, pero sin obras hasta 2029

El Gobierno de España, a través de ADIF; el de Cantabria y los ayuntamientos de Reinosa y Campoo de Enmedio han suscrito este lunes el protocolo que "garantiza" la llegada de la alta velocidad hasta Reinosa, despejando "cualquier duda e incertidumbre" al respecto, aunque las obras en la región no se iniciarán hasta, al menos, 2029.

En este sentido, el Gobierno cántabro (PP) ha aprovechado la rúbrica del documento en la Delegación del Gobierno y la presencia del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, para pedir al Ministerio "cumplimiento y agilidad" y que no haya más retrasos en las obras para permitir la llegada de la alta velocidad a Cantabria, algo para lo que "todavía quedan unos cuantos años, demasiados", según ha reconocido la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga.

Actualmente se encuentra en fase de redacción del proyecto constructivo del tramo de alta velocidad Nogales de Pisuerga-Reinosa, una obra que supondrá una inversión de 800 millones de euros y que permitirá adelantar tres años su puesta en servicio y ahorrar algo más de 20 minutos de viaje, según ha indicado Santano.

El protocolo

El protocolo ha sido rubricado por el presidente de Adif, Pedro Marco; el consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media, y los alcaldes de Reinosa y Campoo de Enmedio, en presencia de Buruaga, de Santano y del delegado de Gobierno, Pedro Casares.

En él, las administraciones firmantes se comprometen al desarrollo de las actuaciones necesarias en relación con la adecuación de la estación de Reinosa a los nuevos tráficos previstos con la llegada de la alta velocidad y la necesidad de supresión de los pasos a nivel en este municipio.

Así, Adif realizará los estudios previos necesarios para, en coordinación con las partes, desarrollar la mejor solución global --concretada en los correspondientes proyectos y obras-- destinada a la supresión de los pasos a nivel de la avenida Castilla y las calle Julióbriga y Barcenilla de la línea Palencia-Santander.

También se estudiará la adecuación de la estación de Reinosa, edificio de viajeros y apeadero de Río Ebro, base de mantenimiento, vías, andenes y electrificación para las necesidades de los nuevos tráficos derivados de la conexión con la nueva línea de alta velocidad entre Los Nogales y Reinosa.

Los estudios incluirán el análisis de la supresión de todos los pasos a nivel existentes para mejorar la seguridad y la permeabilidad viaria y peatonal en Reinosa y Campoo de Enmedio.

Por su parte, el Gobierno cántabro estudiará la viabilidad y, en su caso, se encargará de proyectar y construir aparcamientos disuasorios en la proximidad de la estación de Reinosa para contribuir en el trasvase modal entre vehículo privado y el ferrocarril, aumentado la sostenibilidad medioambiental y la movilidad en la región.

También colaborará en la reordenación necesaria para la conexión viaria de estos aparcamientos disuasorios a la estación de Reinosa y se compromete a redactar, aprobar y tramitar los proyectos constructivos y de proceder a la ejecución de las obras de mejora del puente sobre el Río Híjar, que conecta Campoo de Enmedio con Reinosa, para dotarlo de sección suficiente que permita la circulación simultánea en ambos sentidos.

El Ayuntamiento de Reinosa, por su parte, analizará las propuestas de supresión de los tres pasos a nivel actualmente ubicados en el término municipal, y facilitará el normal desarrollo de las obras, así como la disponibilidad, previo al inicio de las obras de supresión, de los terrenos y viales que resulten necesarios para su ejecución.

También colaborará en la reordenación urbana que sea más conveniente para potenciar el uso de la estación de Reinosa con su nueva configuración y prestaciones, mejorando la accesibilidad y movilidad de los usuarios del ferrocarril.

Por último, el de Campoo de Enmedio facilitará el desarrollo de las obras, así como la disponibilidad, previo al inicio de las obras de supresión de pasos a nivel y del resto de actuaciones, de los terrenos y viales, que resulten necesarios para su ejecución.

Se creará una Comisión de Seguimiento formada por dos representantes de cada una de las instituciones firmantes para velar por la consecución de los objetivos previstos. El protocolo suscrito se tendrá que desarrollar en distintos convenios para las distintas actuaciones, para los que Buruaga ha pedido agilidad.