Los docentes de Cantabria avisan al consejero: "Nos tendrá enfrente si cambia unilateralmente el calendario"

La Junta de Personal Docente ha avisado a la Consejería de Educación que dirige Sergio Silva (PP) que "no va a aceptar nunca la imposición" de un calendario escolar diferente al actual modelo bimestral que, a su juicio, lleva una década de aplicación "exitosa" y que está "asumido y aceptado de forma muy general" y frente al que "no existe ningún movimiento importante en contra".

"Si la Consejería de Educación toma la decisión de cambiar unilateralmente el modelo de calendario bimestral, basado en criterios pedagógicos, priorizando el bienestar del alumnado, por otro tradicional basado en movimientos lunares y otros criterios esotéricos nos tendrá enfrente", ha avisado en un comunicado en el que ha exigido que se convoque "cuanto antes" la Mesa Sectorial de Educación "para negociar con los interlocutores que establece la legislación laboral el modelo de calendario escolar para el curso 2026-27".

La Junta ha considerado "muy curioso" que el Consejo Escolar haya emitido un informe, "promovido", según señala, por el consejero "para utilizarlo como justificación para intentar cargarse" este calendario bimestral.

Así, ha criticado que en la propuesta lanzada por el Consejo Escolar en este asunto, con el rechazo unánime de la Junta de Personal, "desaparecen los bimestres, se reducen los tiempos de descanso del alumnado y se plantea un último trimestre escolar para el curso 2026-27 de 55 días lectivos de duración".

"Cualquier persona que esté mínimamente familiarizada con la educación sabe que eso es una auténtica barbaridad desde el punto de vista pedagógico. Es inhumano someter al alumnado, especialmente a los más pequeños, a un periodo lectivo tan largo, por no hablar de las dificultades que plantea trabajar en esas condiciones a los docentes", ha indicado.

La Junta ve "perfectamente razonable" que el Consejo Escolar pueda emitir informes sobre temas educativos, incluido el calendario escolar pero cree que "no es de recibo es que se arrogue la potestad de fijar las fechas que debe tener el mismo" pues "es una atribución que tiene la Mesa Sectorial de Educación" al tratarse de una negociación "de estricto ámbito laboral"

Desde el órgano sindical de los docentes se ha defendido que este modelo bimestral, "ampliamente implantado en la mayoría de países de la Unión Europea" y con el que se aplican "criterios racionales y pedagógicos que buscan exclusivamente el bienestar del alumnado y aprovechar de la mejor manera posibles los tiempos escolares", ha hecho que Cantabria sea un "referente a nivel nacional".

De hecho, ha asegurado que "no es ninguna casualidad" que Cantabria haya "despuntado" en los últimos informes PISA y en todos los indicadores educativos recientes. "Obviar eso es una irresponsabilidad monumental y tocar lo que funciona es un error para cualquier gestor con un mínimo de criterio", ha opinado.