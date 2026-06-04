Un error en el examen de Biología de la PAU obliga a corregirlo a los 20 minutos de empezar

Un error detectado en uno de los ejercicios del examen de Biología de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha obligado a la Universidad de Cantabria a corregirlo a los 20 minutos de empezar, según han informado fuentes de la UC a Europa Press.

En concreto, se ha tratado de "un pequeño error" en una de las pruebas que se celebran este miércoles, segunda de las tres jornadas de la PAU, ante el que se ha tenido que hacer un cambio en el texto de esta prueba.

Se ha detectado en la pregunta b) del apartado 2 de Biología, que puntúa 0,40. "Se corrigió a los 20 minutos de empezar el examen, al detectarse, y se trasladó a todas las series", han explicado a Ep desde la institución académica.

Según han precisado, el cambio consistió en la letra que aparecía en un figura, y se especificó que donde "ponía T tenía que poner U" de modo que los alumnos pudieran resolver bien el problema.

Falsas alarmas

La PAU arrancó el martes sin ninguna incidencia reseñable, con algún caso sospechoso por el uso de herramientas tecnológicas que tras revisarse y efectuarse las oportunas comprobaciones han resultado ser, en todos los supuestos, "falsas alarmas", han indicado a esta agencia las citadas fuentes.

Y es que la principal novedad de este año son los detectores de frecuencia y campos magnéticos en las aulas para 'pillar' a quien copie en los exámenes.

Los posibles avisos detectados por los sistemas de supervisión se revisan una vez finalizada la prueba mediante un protocolo específico, con el fin de garantizar tanto la integridad de las pruebas como los derechos del alumnado.

Consiste en que, cuando el estudiante acabe el examen, uno de los vocales le acompañará a una sala más limpia de señales para poder hacer el chequeo posterior.

En caso de ser positivo, se redactará un acta y se recogerá la mayor cantidad posible de información, incluido un registro fotográfico.