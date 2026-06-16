El eclipse del 12 de agosto traerá un alza de precios en los alojamientos de Cantabria. A la ya de por sí cara temporada alta se suma ahora el fenómeno astronómico exclusivo en el país.

Y es que un hotel de cuatro estrellas en Santander tiene un precio hoy para esa noche de 500 euros. En los principales buscadores de internet un hotel de Campoo con 70 habitaciones ya no tiene disponibilidad para la noche del 12 de agosto. En otro de tres estrellas de Reinosa solo se puede conseguir una cama por 360 euros la noche. En Santander, ningún hotel de cuatro estrellas baja de 500 euros para esa noche del 12 de agosto.

Una situación que es generalizada para ese mes de agosto en el que sube la demanda. Según el presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria, Eduardo Lamadrid, todo coincide con que es un mes vacacional de mayor demanda en Cantabria.

Lamadrid explica que los buenos días de sol y calor que ha habido en junio han operado como estímulo a la hora de preguntar y hacer reservas para el verano. El presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria espera, con todo abierto en la región alcanza una ocupación del 90% en julio y del 95% en agosto.