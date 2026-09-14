Los dos acusados por la muerte de un joven asturiano en Potes tienen el 18 la vista para un acuerdo que evite el juicio

Los dos acusados por la muerte de un joven asturiano en Potes, que tras recibir un puñetazo cayó al suelo y murió, están citados el próximo viernes, 18 de septiembre, a la audiencia preliminar, para ver si las partes llegan a un acuerdo que evite la celebración del juicio.

La vista será a las 11.45 horas en la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Santander, han informado a esta agencia fuentes judiciales.

Uno de los implicados se enfrenta a dos años y medio de cárcel que pide para él la Fiscalía de Cantabria por la agresión, que tuvo lugar en verano de 2020 en Potes, por un delito de homicidio imprudente.

Y para el segundo procesado solicita una multa de 480 euros como autor de un delito leve de lesiones, por dar una patada en la cabeza a la víctima cuando ya había caído.

Mientras, las dos acusaciones particulares personadas en la causa califican los hechos como lesiones dolosas en concurso con un delito de homicidio imprudente que atribuyen a ambos implicados, para los que reclaman una pena de siete años y medio de prisión a cada uno.

La titular del entonces Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Vicente de la Barquera acordó la apertura de juicio oral por los delitos de homicidio imprudente y lesiones.

Murió por el impacto en el suelo

Según el auto que concluyó la instrucción y que ratificó la Audiencia Provincial de Cantabria fue el impacto contra el suelo el que produjo la muerte, y no la patada en la cabeza que presuntamente dio el segundo investigado a la víctima cuando ya había caído.

En este sentido, según se explicó en los informes forenses y recoge dicho auto confirmado por el tribunal, de no haberse producido la muerte, la lesión provocada por la patada en la cabeza hubiera precisado para su sanidad una única asistencia facultativa.

Por su parte, las dos acusaciones particulares califican los hechos como lesiones dolosas en concurso con un delito de homicidio imprudente que atribuyen a ambos acusados, y piden una pena para cada uno de ellos de siete años y medio de prisión.