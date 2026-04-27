Sustrajeron casi 8.000 euros

Detenido un grupo itinerante por el robo de recaudaciones en máquinas y locales de juego de Santoña

Ha detenido en Madrid a tres personas e investigado a otra más como presuntos miembros de un grupo itinerante

Europa Press

Santander |

Detenido un grupo itinerante por el robo de recaudaciones en máquinas y locales de juego de Santoña
Detenido un grupo itinerante por el robo de recaudaciones en máquinas y locales de juego de Santoña | Guardia Civil de Cantabria

La Guardia Civil de Cantabria, en la denominada operación 'FURSAN', ha detenido en Madrid a tres personas e investigado a otra más como presuntos miembros de un grupo itinerante que robó la recaudación de máquinas recreativas y de locales de juego en Santoña.

También se han esclarecido dos robos en vehículos, cometidos en febrero y mayo del año pasado, que realizaban la misma ruta de recaudación, de los que se sustrajeron casi 8.000 euros procedentes de las máquinas situadas en establecimientos hosteleros y en locales de juego.

La investigación, de más de un año de duración, permitió averiguar que tres personas, que viajaban en un vehículo alquilado, realizaron seguimientos discretos a las víctimas. La Guardia Civil consiguió identificarlos y todos ellos tenían múltiples detenciones por delitos contra el patrimonio en diferentes lugares de España. Las mismas indagaciones apuntaron a cortas estancias en la zona de Santoña, lo que hace suponer que tras los robos regresaban nuevamente a Madrid.

Posteriormente fueron localizados en la Comunidad de Madrid y el 17 de abril tres hombres fueron detenidos en Parla, Valdemoro y San Agustín de Guadalix. Además, se instruyeron diligencias en calidad de investigada a otra persona, por su presunta relación en el alquiler del vehículo utilizado en los desplazamientos y seguimientos.

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