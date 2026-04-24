Camargo será el primer ayuntamiento de Cantabria en implantar el ‘cheque bañera’ de 600 euros

El Ayuntamiento de Camargo pondrá en marcha dos nuevas ayudas sociales dirigidas a mejorar la calidad de vida de las familias del municipio: un cheque de 600 euros para la sustitución de bañeras por platos de ducha y una ayuda directa de 250 euros para personas celíacas.

El alcalde, Diego Movellán, ha manifestado que ambas medidas responden a “necesidades reales” de la ciudadanía y suponen un avance en las políticas de accesibilidad y apoyo social impulsadas durante la actual legislatura. “Hoy venimos a anunciar dos nuevas medidas que no van a transformar calles ni edificios, pero que van a transformar la vida cotidiana de cientos de personas en nuestro municipio”, ha enfatizado el regidor.

Cheque bañera

De este modo, la primera de las ayudas, el denominado ‘cheque bañera’, consistirá en una aportación de 600 euros por hogar destinada a facilitar el cambio de bañera por ducha, con el objetivo de mejorar la autonomía de las personas mayores y con discapacidad y reducir el riesgo de caídas en el hogar.

“Camargo quiere ser y se va a convertir en el primer ayuntamiento de Cantabria y en uno de los pocos de España en ofrecer a sus vecinos el cheque bañera”, ha sostenido Diego Movellán, para quien estos logros se consiguen “cuando hay sensibilidad” y “se escucha”, ha argumentado, “la vida real”.

La primera de las medidas, por tanto, está dirigida a personas mayores de 65 años y a personas con discapacidad superior al 33 por ciento. En una primera convocatoria, el Consistorio prevé llegar a alrededor de 70 hogares, con una dotación inicial de 40.000 euros, ampliable en función de la demanda.

Ayudas para personas celiacas

En paralelo, el Ayuntamiento pondrá en marcha una nueva línea de ayudas para personas celíacas, con una cuantía de 250 euros, destinada a compensar el sobrecoste de los productos sin gluten. “Sabemos que los celíacos no solo conviven con una enfermedad: conviven también con una cesta de la compra aún más cara que la del resto de nuestros vecinos”, ha apuntado el alcalde de Camargo, quien ha cifrado entre 300 y 600 las personas que pueden padecer esta afección en el municipio. En el caso de estas ayudas, la dotación inicial será de 25.000 euros y, al igual que el resto de ayudas sociales, será compatible con otras subvenciones de distintas administraciones.

330.000 euros anuales a iniciativas de apoyo social

En conjunto, el Ayuntamiento destina 330.000 euros anuales a iniciativas de apoyo social, ya que estas dos nuevas medidas se suman a otros programas ya en marcha, como las ayudas destinadas a la instalación de ascensores –que, dotadas con 180.000 euros anuales, han beneficiado hasta ahora, en materia de accesibilidad, a un total de 136 viviendas–, las ayudas a la crianza (50.000 euros) o las ayudas Camargo-Nido a la paternidad y maternidad, de 300 euros por familia.

“Creo que con los hechos están confirmando que esta es la legislatura con mayor apoyo social a las familias del municipio”, ha afirmado Movellán, quien ha avanzado que las nuevas ayudas serán aprobadas en el próximo pleno mediante la incorporación de remanente y se convocarán en los próximos meses, una vez completada su regulación administrativa.