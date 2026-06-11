Policía nacional y local

La Policía busca a un joven con un arma blanca de grandes dimensiones por el centro de Santander

Por la zona de la calle Guevara, a un joven que porta un arma blanca de grandes dimensiones

Europa Press

Santander |

Coche de la Policía Nacional de Santander
Coche de la Policía Nacional de Santander | Policía Nacional

Varias patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local están tratando de localizar a esta hora, por el centro de Santander, a un joven que porta un arma blanca "de grandes dimensiones" y que, supuestamente, "va buscando a alguien" tras una discusión.

La búsqueda se ha iniciado tras el aviso de un vecino que ha visto, por la zona de la calle Guevara, a un joven que porta un arma blanca de grandes dimensiones, han informado fuentes de la Policía Local a esta agencia.

Al parecer, el joven se ha "calentado" tras una "riña" y "va buscando a alguien con el arma blanca".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer