La Policía busca a un joven con un arma blanca de grandes dimensiones por el centro de Santander

Varias patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local están tratando de localizar a esta hora, por el centro de Santander, a un joven que porta un arma blanca "de grandes dimensiones" y que, supuestamente, "va buscando a alguien" tras una discusión.

La búsqueda se ha iniciado tras el aviso de un vecino que ha visto, por la zona de la calle Guevara, a un joven que porta un arma blanca de grandes dimensiones, han informado fuentes de la Policía Local a esta agencia.

Al parecer, el joven se ha "calentado" tras una "riña" y "va buscando a alguien con el arma blanca".