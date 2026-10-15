Detenido por estafar 6.000 euros por alquilar una vivienda que no era suya en Castro Urdiales

La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de un varón de 41 años y vecino de Bizkaia, como presunto autor de cuatro delitos de estafas, al alquilar en Castro Urdiales una vivienda que no era de su propiedad.

En tan solo cinco días, periodo que el ahora detenido había contratado una vivienda vacacional en Castro Urdiales, publicó el alquiler de la misma en internet, enseñó la vivienda y captó cuatro clientes, que abonaron entre la fianza y el primer mes de alquiler un total de 6.000 euros, teniendo todos ellos el mismo día de entrada en el piso.

A finales del pasado mes de agosto, se personaron en dependencias del Puesto Principal de la Guardia Civil de Castro Urdiales, cuatro personas a denunciar que en la Calle La Rua de la localidad, les habían alquilado una vivienda y que no podía acceder a la misma, resultando ser la misma propiedad.

Las cuatro víctimas, se personaron el mismo día con las llaves para acceder al piso, una de ellas, incluso, ya había realizado la mudanza y traía sus enseres personales.

Las primeras indagaciones de la Guardia Civil permitieron averiguar que la propiedad que los denunciantes habían alquilado presencialmente, correspondía a una vivienda vacacional contratada en una plataforma online, y que había estado ocupada entre el 18 y 22 de agosto, periodo en que las víctimas vieron el anuncio de alquiler y pudieron visitar la vivienda, siendo enseñada por el presunto estafador.

En ese periodo se formalizaron contratos, para dar apariencia de legalidad, que entraban en vigor el día 22 de agosto, cobrando a la firma de dichos documentos la fianza y el primer mes de alquiler. En dichos contratos figuraban datos falsos o de terceras personas que no tenían que ver con la persona que actuaba como arrendador de la vivienda.

La persona ahora detenida, para el alquiler vacacional aportó documentación falsa, lo que dificultaba su identificación, ya que tan solo se contaba con rasgos físicos.

Tras múltiples indagaciones se obtuvo la identidad de un varón, vecino de Bizkaia, averiguándose que se le buscaba por hechos similares en esa provincia.

Finalmente, el pasado 9 de octubre, la Guardia Civil procedió a su detención como presunto autor de delitos de estafa, falsedad en documento privado y usurpación de estado civil.