Desactivada la preemergencia del INFOCANT, pero se mantiene el nivel 2 del operativo contra incendios forestales

El Gobierno de Cantabria ha desactivado la preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCANT), pero mantiene el nivel 2 del operativo.

A estas horas, en Cantabria hay dos incendios forestales activos, uno en Los Corrales de Buelna y otro en Riotuerto, y otros ocho controlados.

De éstos últimos, tres se localizan en Molledo y el resto se reparten entre Riotuerto, Anievas, Vega de Pas, Pesaguero y Cabezón de Liébana.

Con ellos, se elevan a 108 los incendios que se han provocado en el mes de marzo.

El director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, ha anunciado que, ante las previsiones meteorológicas "muy favorables" para las próximas 24 horas, se ha propuesto a la Dirección General de Protección Civil la desactivación de la fase de preemergencia del INFOCANT.

No obstante, la Dirección General mantiene activo el nivel 2 "en función del desarrollo de las condiciones meteorológicas en Cantabria".

El Ejecutivo autonómico ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y ha animado a informar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de aquellas prácticas sospechosas que puedan poner en riesgo el patrimonio natural de Cantabria.

