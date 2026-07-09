Una denuncia en Cantabria acaba con un detenido en Hondarribia por abusos a peregrinas del Camino de Santiago

Una primera denuncia interpuesta ante el cuartel de la Guardia Civil de San Vicente de la Barquera ha acabado con la detención en Hondarribia (Guipúzcoa), por parte de la Ertzaintza, de un hombre de 76 años por supuestos abusos sexuales cometidos contra varias peregrinas del Camino de Santiago.

Según informó el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, el arrestado entablaba conversación con peregrinas y les daba besos y abrazos en contra de su voluntad.

En su denuncia en el cuartel cántabro, la víctima relató que había sido abordada por un hombre que se cruzó con ella por el camino en una zona rural y, tras mantener una breve conversación, comenzó a besarla sin su consentimiento hasta que pudo zafarse de él y continuar la ruta.

Desde la Guardia Civil de Cantabria han explicado a Europa Press que con la información que se puedo recabar en esas primeras indagaciones, entre ellas la descripción del presunto autor, se remitió a San Sebastián para que continuara con las pesquisas.

Tras las indagaciones oportunas, la Ertzaintza conoció que, desde el mes de junio, al menos otras siete mujeres podrían haber sufrido abusos similares en la misma zona, cometidos por una persona de similares características físicas.

En todos los casos, las víctimas eran mujeres extranjeras que transitaban solas por la localidad Hondarribia.

Agentes vestidos de paisano establecieron un dispositivo de vigilancia en la zona y detectaron la presencia del sospechoso, cuya descripción coincidía con la aportada por las víctimas y al que, además, observaron intentar realizar los mismos hechos que los denunciados por las peregrinas, por lo que procedieron a su detención.

El detenido fue traslado a dependencias policiales para practicar las diligencias correspondientes y será puesto a disposición judicial en las próximas horas.

Desde la comisaría se están realizando labores de investigación para tratar de identificar a más víctimas de los hechos en fechas pasadas.