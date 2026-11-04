David Setién, concejal del PP de Ruesga acusado de agredir a Pedro Casares, presta declaración

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha confirmado en una entrevista en Mas de Uno Cantabria que el concejal del PP en el Ayuntamiento de Ruesga, David Setién, ha sido detenido esta mañana para prestar declaración acusado de la presunta agresión durante la feria de Arredondo el pasado domingo.

Casares asegura sentirse "contrariado" con lo que está viviendo la política española y el nivel de crispación generado. Además, ha lamentado que no haya habido una condena firme y contundente del Partido Popular de Cantabria, "vemos como el Partido Popular está callado," ha expresado el delegado, que asegura que este silencio "le preocupa todavía más".

Cuestionado por el tiempo que tardó en poner la denuncia ha señalado que "ha tenido dudas" y que ha sido tras el tiempo de reflexión y aconsejado por su personal de seguridad cuando decidió interponer la denuncia. La Guardia Civil ha tomado también declaración al equipo de seguridad de Delegación de Gobierno y ya se han producido las diligencias previas.