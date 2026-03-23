El Cupón de la ONCE deja un premio de 40.000 euros en Torrelavega

El Cupón diario de la ONCE ha dejado un cupón premiado con 40.000 € en Torrelavega. Ruperto González Sáez, vendedor de la ONCE desde 2023, es quien ha llevado la suerte a un afortunado vendiendo este cupón en su punto de venta de Torrelavega. Ruperto, indica que "está muy contento de haber dado este premio a un cliente habitual", siendo este, el primer premio de su trayectoria.

El Cuponazo, que estrenó sistema de premios el pasado 7 de octubre de 2022, pone en juego un premio principal de 6.000.000 euros al número y la serie. Además, incluye otros 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado; un premio de 500 euros a las cuatro primeras cifras y a las cuatro últimas; 50 euros a las tres primeras y a las tres últimas cifras; 6 euros a las dos primeras cifras y dos últimas; y reintegro de 3 euros a la primera cifra (primer reintegro) y a la última cifra (segundo reintegro).

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.