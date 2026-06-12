Costas y un funcionario recurren el auto judicial que ratificó su responsabilidad en la pasarela de El Bocal

La Abogacía del Estado, en representación de la Demarcación de Costas en Cantabria, y uno de los tres funcionarios de este organismo investigados por el colapso mortal de la pasarela costera de El Bocal en Santander han recurrido el último auto de la jueza que instruye la causa, en el que reafirmó que Costas era la responsable del mantenimiento de la infraestructura de madera cuya rotura provocó la muerte de seis estudiantes y heridas graves a otra joven.

En concreto, contra dicha resolución judicial -que también rechazaba iniciar acción penal contra el responsable de Dragados, la empresa contratista que ejecutó las obras de la senda costera-- Costas ha interpuesto recurso de apelación, sobre el que deberá resolver la Audiencia Provincial de Cantabria.

Y la representación procesal del jefe de Obras y Proyectos de la Demarcación de 2014, cuando se hizo la obra, hasta 2023, cuando se jubiló, ha presentado recurso de reforma -ante la propia magistrada-, subsidiario de apelación ante el citado órgano superior, han informado fuentes jurídicas y personadas a Europa Press.

En el procedimiento también están investigados el sucesor de este último en el cargo, que lo ostenta en la actualidad, y el jefe de la Demarcación, José Antonio Osorio, como director de obra del proyecto de la senda ejecutado en 2014, y el ingeniero que diseñó la pasarela.

Al margen de estos cuatro técnicos, están asimismo investigadas la agente de la Policía Local de Santander y la gestora del 112 Cantabria que la víspera de la tragedia -ocurrió el 3 de marzo de este año- recibieron llamadas en las que se avisaba del mal estado del puente de madera y se alertaba del riesgo de rotura.

En el auto ahora recurrido, la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander no aprecia indicios en el contratista de una conducta negligente que sea causa o haya contribuido al siniestro, por lo que inadmitió la petición del Ayuntamiento de investigar a Dragados y de declarar su eventual responsabilidad civil (calidad en la que está el Consistorio, personado en la causa).

Y en él rechazaba también la documentación solicitada por Costas para demostrar que el Ayuntamiento mantenía la senda, pues ya se declaró que la Demarcación era la responsable de la conservación en un auto anterior -fechado el 23 de marzo- y nadie lo recurrió.

En concreto, pedía que se solicitara el contrato de mantenimiento de Parques y Jardines de la ciudad para conocer su ámbito de actuación, el plan de Sostenibilidad Turística Santander Norte Litoral-Costa Quebrada, o los proyectos del Ayuntamiento en base a los cuales se llevaron a cabo actuaciones de mantenimiento y conservación de otros espacios que fueron parte del proyecto de la senda costera, como el Mirador de Ciriego o La Maruca.

Deficiencias de diseño y ausencia de mantenimiento

De la investigación realizada hasta ahora, la magistrada entiende que, indiciariamente, la pasarela colapsó por "determinadas deficiencias asociadas al diseño de la obra, singularmente en lo relativo a la robustez de la solución adoptada y a la idoneidad del elemento empleado para los herrajes de apoyo", y por "la ausencia de las labores de inspección, control, conservación y mantenimiento".

En cuanto a la actuación de Dragados, "no consta que la ejecución material de la obra se hubiera apartado de las determinaciones contenidas en el proyecto aprobado, ni de las instrucciones recibidas por la dirección facultativo".

Y "tampoco se ha puesto de manifiesto la existencia de defectos de ejecución concretos imputables a la contratista que hubieran contribuido al proceso de degradación que finalmente desembocó, presuntamente, en el colapso de la estructura".