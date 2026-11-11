Controlada una fuga de gasoil y aceite de un camión que volcó en la A-8, en Ontón, cuyo conductor resultó herido

Los bomberos han controlado una fuga de gasoil y aceite de un camión que volcó esta noche en el viaducto de Ontón, en la A-8, cuyo conductor resultó herido.

El Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó a los bomberos del Gobierno de Cantabria y a los de Castro Urdiales, así como a la Guardia Civil y al servicio de Carreteras para atender el accidente.

Los bomberos municipales excarcelaron al conductor, que fue trasladado en una ambulancia del 061 al Hospital de Laredo.

Además, con apoyo de los bomberos autonómicos, contuvieron la fuga de gasoil y aceite del camión siniestrado.