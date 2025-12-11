Condenado a 75 días de trabajos para la comunidad el hombre que abofeteó a una enfermera en Urgencias de Valdecilla

LEER MÁS Detenido un hombre por agredir a una enfermera en Valdecilla

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander ha condenado a un hombre que el pasado sábado, 6 de diciembre, había abofeteado a una enfermera cuando se encontraba en un box del Servicio de Urgencias del Hospital Marqués de Valdecilla.

El hombre reconoció los hechos y ahora deberá prestar 75 días de trabajos para la comunidad, pagar 120 euros de multa e indemnizar con 200 euros a la perjudicada.

En una vista celebrada el mismo sábado en el citado juzgado, que en ese momento se encontraba en funciones de guardia, el hombre reconoció los hechos y admitió ser autor de un delito de atentado a funcionario sanitario en concurso con un delito leve de lesiones.

La fiscalía y su defensa acordaron entonces una pena de 140 días de prisión, 120 euros de multa y 200 euros de indemnización para la enfermera, que la magistrada llevó a sentencia.

Según el relato de hechos, el hombre se encontraba a las siete y media de la mañana del pasado sábado en un box de urgencias de Valdecilla gritando y molestando al resto de los pacientes.

Ante esa situación, la enfermera se le acercó y le pidió que moderara el tono de voz y se calmara, a lo que el ahora condenado respondió con gritos y dos bofetadas en la cara.

A consecuencia de estos hechos, la sanitaria sufrió contusión en la cara que requirió una primera asistencia sanitaria.

Tras la conformidad, la titular del juzgado declaró la firmeza de la sentencia y acordó la suspensión extraordinaria de la pena privativa de libertad a condición de que el ahora condenado no vuelva a delinquir durante un plazo de tres años, de que realice 75 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad y de que abone la indemnización.