Detenido un hombre por agredir a una enfermera en Valdecilla

El 061 de la Policía Nacional recibió en la mañana del día 6 de diciembre una llamada comunicando que un paciente acababa de agredir a una enfermera en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Agentes de la Policía Nacional se personaron en el centro sanitario recabando información sobre lo ocurrido a través de testigos y de la propia víctima, enfermera del Servicio de Urgencias. Las informaciones recabadas señalaban que, momentos antes, un paciente que se hallaba en uno de los boxes de urgencias, salió del mismo y comenzó a gritar y molestar al resto de enfermos, por lo que una enfermera se dirigió hacia él y trató de calmarle, ante lo que éste reaccionó violentamente contra ella, dándole “dos bofetones”.

El agresor intentó abandonar el lugar, momento en el que fue interceptado por el personal de seguridad privada del centro sanitario, que lo mantuvo controlado hasta la llegada de la Policía Nacional. Con toda la información recabada, los agentes policiales procedieron a la detención del individuo, como presunto autor de delito de atentado a la sanitaria, siendo trasladado a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria para la tramitación del correspondiente atestado policial