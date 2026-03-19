Cerca de 200 guardias civiles irrumpen en varias localidades cántabras en un operativo de drogas y armas

La Guardia Civil ha desplegado a primera hora de este jueves un amplio dispositivo de manera simultánea en varias localidades de Cantabria, formado por entre 150 y 200 agentes, dentro de una operación contra el tráfico de drogas y de armas.

Según ha podido saber Europa Press el operativo ha irrumpido al menos en la capital y en las localidades de Barreda y Ganzo, en Torrelavega, y aún no se han dado detalles porque se ha decretado secreto de sumario y el operativo sigue en curso este mediodía, con registros en viviendas y locales.

No obstante, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha indicado a preguntas de los medios en un acto en Santander que se trata de una operación que el Cuerpo tenía abierta desde hace "meses" y por la que finalmente ha desplegado a sus efectivos desde esta madrugada.

Casares no ha querido dar detalles, como si hay detenidos, hasta que concluya la operación, que espera que sea en las próximas horas. Preguntado acerca de si la actuación está relacionada con los tiroteos ocurridos en Torrelavega, ha respondido que "tiene mucho que ver" con el municipio pero es "mucho más amplia" y "trasciende" a este motivo.

La operación, que "ha causado sorpresa" en algunos lugares, es de la Guardia Civil de Cantabria y cuenta con apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia UUSECIC), de modo que cuenta con efectivos de fuera de la comunidad autónoma hasta alcanzar los casi dos centenares.