CCOO denuncia que en Cantabria más del 40% de las horas extra no se paga

Comisiones Obreras ha denunciado que en Cantabria se realizan más de 3,1 millones de horas extraordinarias al año, de las que el 40,8% no se paga (1,2 millones), por lo que las empresas están "robando" más de 24.000 horas de trabajo a la semana, según datos de 2025.

Así lo ha manifestado este miércoles la secretaria general del sindicato en la comunidad autónoma, Rosa Mantecón, con motivo de la asamblea 'De las respuestas a la acción' que se celebra en Santander con la asistencia de unos 400 delegados cántabros y el secretario general del sindicato, Unai Sordo.

Según Mantecón, los trabajadores se encuentran en un momento "crucial" porque, aunque se han mejorado todos los indicadores en el país y los resultados de las empresas son "buenos", siguen sumidos en "la precariedad, los bajos salarios y ven cómo la nómina no llega a fin de mes, no llega para los costes esenciales y no llega para pagar la hipoteca".

Además, Cantabria tiene en la actualidad 10 convenios sectoriales caducados de los 31 que se negocian en la comunidad, y 52 los 163 convenios de empresa también están caducados y tienen que afrontar la negociación.

Por esta razón, desde Comisiones Obreras creen que "es el momento adecuado" para reforzar a los delegados y su trabajo, en su calidad de ser "el último bastión con el que cuenta la gente trabajadora para mejorar sus derechos, sus condiciones de vida y los salarios".

"Están oponiéndose a todo avance de derechos y también al avance de los salarios de las personas que menos tienen, al avance también de los derechos en condiciones de vida y en tiempo de trabajo para todas las personas trabajadoras del país y lo que queremos hacer es conquistarlo en la negociación colectiva", ha señalado.

Además, Mantecón ha pedido al Gobierno regional (PP) que "rectifique" en "esa política que está deteriorando los servicios públicos que son esenciales para la ciudadanía, que se están externalizando, que están incrementando las privatizaciones".

Asimismo, ha lanzado un mensaje a la patronal y al presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde: "Esa política del miedo, esa criminalización de las personas trabajadoras que se encuentran en un mal momento y que necesitan de un proceso para recuperar su salud, a consecuencia en muchas ocasiones del desempeño de su trabajo, lo que están viendo además es que las empresas les están robando".

"Eso es un fraude laboral, es un fraude que roba tanto a los trabajadores y las trabajadoras como a las propias arcas públicas. Es un detrimento de las cotizaciones y es un detrimento de ingresos públicos", ha censurado Mantecón, que ha animado a los delegados a que "salgan con fuerza a este proceso intenso de negociación colectiva que afrontamos ahora".