Carnaval 2026 en Torrelavega: verbena de Carnaval, entierro infantil de la sardina y fiesta en La Llama

La concejal de Festejos, Patricia Portilla, ha presentado el Carnaval 2026 de Torrelavega que se celebrará los días 14 y 15 de febrero. Una programación “pensada para el público familiar que invita a la participación”, ha afirmado.

El 14 de febrero, a las 20:00 horas en el Bulevar Demetrio Herrero, comenzará el desfile de Carnaval y el concurso de disfraces para adultos. Podrán participar grupos de mínimo 6 personas y optarán a premios por un valor total de 4.500 euros. Y a las 21:00 horas, en la plaza Baldomero Iglesias, verbena de Carnaval a cargo de Voodoo (en caso de lluvia, la verbena se trasladará a la zona cubierta de la plaza de La Llama).

El 15 de febrero, a las 17:00 horas, en la Plaza de La Llama, Entierro Infantil de la Sardina y fiesta infantil con charangas y Carabín Carabán. Se repartirán galletas y chocolate entre los más pequeños.

La concejal de Festejos ha animado a participar en este Carnaval pensado para todos los públicos y ha mostrado su confianza en que volverá a ser un referente en la comarca y en la región.