Cantur pagó 1.500 euros por el perro para disuadir las martas en Cabárceno

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha informado que la empresa pública Cantur pagó 1.500 euros por el perro para disuadir la presencia de martas en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno y, desde que en canino está en las instalaciones, el 7 de enero, "ya lleva ahorrados cerca de 5.000 euros".

Así lo ha indicado el consejero este viernes a preguntas de la prensa, después de que la Federación Dean (Defensa Animal Cantabria) exigiera explicaciones a Cantur por adquirir este perro -cachorro de pastor animal- "por más de 8.000 euros".

El consejero ha aclarado que el perro, que se llama Roy y se compró en al Centro Canino Parayas (Camargo), "no cuesta 8.000 euros (IVA incluido)", sino 1.500 euros (sin IVA), mientras que el resto de la factura, que está colgada en el Portal de Transparencia, incluye gastos correspondientes a los servicios veterinarios, pienso para todo el año, adiestramiento y una caseta especial, preparada para soportar lluvia y frío, así como un bebedero con dispensador automático.

Es decir, la cuantía total (5.900 euros más IVA) "incluye absolutamente todo el material y todos los servicios veterinarios y, además, el adiestramiento durante un año", ha subrayado el consejero, que no ve esto como "un gasto" sino como "una inversión".

En este punto, ha señalado que "por culpa" de los daños que provocaban las martas en los frenos de los vehículos del recinto, después de que la investigación de la Guardia Civil concluyera que era este animal silvestre el responsable de los mismos, llevaban gastados "más de 8.000 euros", mientras que, desde que está el perro en el recinto, teniendo en cuenta "el orden secuencial de los daños que causaban (las martas)", ya llevarán ahorrados "cerca de 5.000 euros".

Por tanto, cree que es "una inversión" y, además, así estaba "fundamentado" en los informes del responsable de seguridad de las instalaciones, ha defendido Abad.

El consejero ha hecho estas declaraciones en la presentación del programa 'Primavera cultural', en el Palacio de Festivales de Santander.