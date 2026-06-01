El cántabro Brian Uriarte estrena su palmarés con una victoria en Moto3

Brian Uriarte (KTM) conquistó su primera victoria mundialista, liderando el doblete del Red Bull KTM Ajo por delante de su compatriota Álvaro Carpe (KTM), que recorta puntos al líder de la categoría pequeña, Máximo Quiles (KTM), que solo pudo ser undécimo.

El malasio Hakim Danish (KTM), que salió desde la pole después de que el 'poleman' del sábado, el español David Almansa (KTM), no pudiese participar este domingo por culpa de una amigdalitis, fue tercero y dio a su país su primer podio desde 2016. El triunfo se decidió en la última vuelta, cuando el cántabro, de 17 años y que partía cuarto, consiguió escaparse del grupo.

El segundo puesto de Carpe le valió para asaltar la segunda posición de la general, de la que desplaza a un Adrián Fernández (Honda) que fue cuarto este domingo, justo por delante de Joel Esteban (KTM). Ahora, Quiles manda con 52 puntos de ventaja sobre Carpe y 56 sobre Fernández, con Uriarte cuarto a 78 de la cabeza.

Entre el resto de pilotos españoles, David Muñoz (KTM) terminó séptimo y Jesús Ríos (Honda) fue décimo, mientras que Adrián Cruces (KTM), decimoséptimo, se quedó fuera de la zona de puntos.