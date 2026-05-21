Cantabria vivirá un episodio de calor "intenso y prolongado", aunque sin llegar a la ola de calor

Hoy comienza un episodio de temperaturas extraordinariamente altas en Cantabria, altas para lo que deberíamos tener en esta época del año. Se esperan temperaturas de más de 30 grados en los valles del interior de la comunidad, siendo posible que algún día se superen también en el litoral. Porque este episodio durará, al menos, hasta el martes, según la Agencia Estatal de Meteorología.

Para mañana, las temperaturas subirán, sobre todo en la comarca de Liébana y el centro de la comunidad donde este viernes estará activa la alerta amarilla, según Sergio Fernández, delegado de la AEMET en Cantabria.

De cara a la semana que viene, entre el lunes y el miércoles las temperaturas volverán a ser altas, según ha contado el delegado de la AEMET a Onda Cero.