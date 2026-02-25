Cantabria valora activar el nivel 1 del INFOCANT

LEER MÁS El Gobierno de Cantabria recomienda limitar la actividad exterior y el uso de mascarilla por la incidencia del humo de los incendios forestales

El Gobierno de Cantabria valora la posibilidad de escalar al nivel 1 de emergencia del INFOCANT (Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales) dadas las previsiones meteorológicas y la situación de los incendios, ya que la región tiene este mediodía un total de 37, de los que 19 están activos y 18 controlados.

Así lo ha dicho a preguntas de los medios la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, en un acto en el Hospital Valdecilla minutos antes de iniciarse las declaraciones convocadas por la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, quien ha señalado que aún se está ante momentos "muy complicados" y a la espera de la evolución de la situación para elevar el nivel del plan.

Y es que ha matizado que la predicción meteorológica para las próximas horas prevé una ligera mejoría con una bajada de temperaturas y la entrada de viento más húmedo, aunque el sur continuará en principio hasta este viernes. Por ello, ha asegurado que, si la situación "se complica" y "es necesario", se pedirán más medios y se escalará al nivel 1.

La activación de este nivel del INFOCANT permite a la comunidad solicitar recursos al Gobierno central para combatir los fuegos y coordinar todos los servicios de emergencia existentes en Cantabria: bomberos municipales, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, policías locales, etcétera.

Para activarlo es necesario que exista un incendio muy grande en extensión, que no es el caso actual, o que haya muchos a la vez y "compliquen el triaje", lo que sí se adecua a la realidad, ha explicado Buruaga.

Como ha recordado la presidenta, este martes por la noche se activó ya la fase de preemergencia del INFOCANT, toda vez que en las últimas horas se han registrado 60 incendios forestales provocados. Al respecto, ha incidido en que desde finales de diciembre hasta finales de marzo Cantabria está "en una época complicada" en la que se está "muy alerta", en referencia al viento sur y los "incendiarios".

Así, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y ha lamentado que "los incendiarios están poniendo en riesgo la seguridad de los profesionales de nuestro operativo", que "se juegan la vida por todos, todos los días". También, ha dicho, "están poniendo en riesgo propiedades, estabulaciones ganaderas, y por supuesto están dañando gravemente nuestro patrimonio ambiental y natural".

220 bomberos y dos helicópteros

En el operativo contra incendios forestales se encuentran trabajando 220 bomberos forestales, 26 agentes del medio natural, emisoristas y técnicos de guardia, a "pleno rendimiento", ha detallado Susinos.

Todos ellos apoyados con medios de la Consejería de Presidencia: bomberos autonómicos, los dos helicópteros que están realizando descargas esta mañana y la BRIEF de Ruente.

Los ayuntamientos afectados con incendios activos este mediodía son Anievas, Liérganes, Molledo (2), Santiurde de Toranzo, Saro (2), Vega de Pas (9), Selaya, Villafufre y Miera.

Asimismo, ha denunciado que durante este mes se han registrado en Cantabria 129 incendios forestales provocados, por lo que, al igual que la presidenta, ha pedido colaboración a la ciudadanía para que si alguna persona tiene sospechas, lo ponga en conocimiento de las autoridades competentes.

Por otra parte, ha recordado que el Gobierno recomienda a todas las personas vulnerables que limiten su actividad al aire libre y usen mascarillas debido al humo que han generado en las últimas horas los incendios forestales, que ha hecho que la calidad el aire empeore, sobre todo en el entorno de la Bahía de Santander.