Cantabria suma unas 6.000 hectáreas quemadas con 483 incendios provocados en lo que va de año

Cantabria podría desactivar el operativo de extinción de incendios a partir del mediodía. Ningún foco está activo a esta hora y solo permanece en el nivel máximo de alerta en las comarcas de Liébana, Nansa y Campoo-Los Valles. Son los datos actualizados de esta jornada de jueves.

6.000 hectáreas quemadas en 2026

Cantabria registra unas 6.000 hectáreas quemadas en lo que va de año con los 483 incendios forestales provocados desde que comenzó el 2026 y hasta ahora, 254 de ellos en el mes de marzo (el 52,58% del total).

Pero los más de 250 focos provocados en lo que va de mes y los cerca de 500 desde que arrancó el ejercicio suman unas 6.000 hectáreas arrasadas, según datos todavía provisionales ofrecidos por la consejera de Desarrollo Rural y Ganadería, María Jesús Susinos.

"Los datos son todavía muy provisionales, pero se baraja que a lo largo de este año 2026, son unas 6.000 hectáreas las que han ardido ya en Cantabria por el hecho de que unos incendiarios han estado provocando incendios constantemente, a pesar de los llamamientos que estamos realizando de manera constante desde la Consejería a la responsabilidad, al cuidado de nuestro patrimonio medioambiental".