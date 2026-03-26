Ningún foco activo

Cantabria suma unas 6.000 hectáreas quemadas con 483 incendios provocados en lo que va de año

Según datos provisionales, se han registrado más de 250 focos provocados en lo que va de mes y los cerca de 500 desde que arrancó el ejercicio suman unas 6.000 hectáreas arrasadas

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Bomberos forestales trabajando en un incendio provocado en Cantabria
Bomberos forestales trabajando en un incendio provocado en Cantabria | 112 Cantabria

Cantabria podría desactivar el operativo de extinción de incendios a partir del mediodía. Ningún foco está activo a esta hora y solo permanece en el nivel máximo de alerta en las comarcas de Liébana, Nansa y Campoo-Los Valles. Son los datos actualizados de esta jornada de jueves.

6.000 hectáreas quemadas en 2026

Cantabria registra unas 6.000 hectáreas quemadas en lo que va de año con los 483 incendios forestales provocados desde que comenzó el 2026 y hasta ahora, 254 de ellos en el mes de marzo (el 52,58% del total).

Pero los más de 250 focos provocados en lo que va de mes y los cerca de 500 desde que arrancó el ejercicio suman unas 6.000 hectáreas arrasadas, según datos todavía provisionales ofrecidos por la consejera de Desarrollo Rural y Ganadería, María Jesús Susinos.

"Los datos son todavía muy provisionales, pero se baraja que a lo largo de este año 2026, son unas 6.000 hectáreas las que han ardido ya en Cantabria por el hecho de que unos incendiarios han estado provocando incendios constantemente, a pesar de los llamamientos que estamos realizando de manera constante desde la Consejería a la responsabilidad, al cuidado de nuestro patrimonio medioambiental".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer