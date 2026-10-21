Cantabria será la única que no vedará la pesca del salmón para 2027

El Gobierno de Cantabria no vedará para el 2027 la pesca del salmón, aunque introducirá medidas más restrictivas respecto a este año, como el establecimiento de cupos máximos de cinco ejemplares por cada río salmonero --20 ejemplares en total--, la concentración de la actividad en tres días por semana y la supresión de la comercialización del 'campanu'.

Con ello, será la única comunidad que permitirá la captura de la especie, después de que el Principado de Asturias decidiera este lunes establecer la veda durante toda la campaña del año que viene.

Así lo ha informado la consejera de Pesca, María Jesús Susinos (PP), en declaraciones previas a la celebración de la reunión de la Comisión Regional de Pesca Continental en las que ha estado acompañada por el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio.

Susinos ha explicado que el punto "clave" de esta sesión ha sido el salmón, especie que ahora mismo "está viviendo unos momentos difíciles" y, por ello, ha afirmado que todas las decisiones que se adopten al respecto se harán "con una gran responsabilidad".

Ha sostenido que, "dentro de la preocupación", desde Cantabria se está "moderadamente optimista" de cara al 2027, ya que los muestreos juveniles que se realizan anualmente desde su departamento "permiten deducir" una entrada de salmones reproductores para el próximo año en mayores cantidades que las dos temporadas anteriores.

Por eso, y "combinando la prudencia y la esperanza", el Gobierno autonómico ha decidido no vedar la pesca del salmón porque ello supondría que "no se volvería a pescar prácticamente nunca más". "Revertir esa situación sería algo muy complejo, muy complicado", ha insistido la también titular de Desarrollo Rural, que ha sostenido que su conservación "debe seguir siendo la principal prioridad".

De este modo, ha precisado que las medidas que ha propuesto en el Consejo son más restrictivas respecto a esta campaña.

En concreto, se establecerán cupos máximos de cinco ejemplares por río salmonero --Asón, Pas, Nansa y Deva--, es decir, un máximo de 20 ejemplares frente a los 38 de esta campaña; y se acumularán los días de pesca por semana, que en lugar de cinco pasarán a ser tres: viernes, sábado y domingo. Es decir, los martes y miércoles no se podrá capturar ejemplares.

En cuanto al calendario, será igual al de este 2026, cuando se comenzó la veda el 1 de mayo, un mes más tarde de lo habitual, hasta el 30 de junio.

La consejera ha indicado que la decisión tomada por su departamento ha sido "difícil, meditada y consensuada previamente" con las partes implicadas, con las que se reunió hace unos días.

Ha trasladado que todas estaban de acuerdo en que la veda del salmón "no era la solución", pero sí estuvieron de acuerdo en establecer más restricciones.

No subasta del 'Campanu'

Y entre las medidas que ha dado a conocer Susinos está que se suprimirá la comercialización del 'campanu', el primer salmón capturado de la temporada, tanto la subasta como los actos que la acompañan.

Según ha justificado, la especie pasa por una situación que "exige ejemplaridad y responsabilidad" y, por lo tanto, "no es momento de realizar fiestas ni de comercializar cuando seguimos hablando de una especie cuya recuperación requiere todo nuestro esfuerzo".

Susinos ha insistido en que el objetivo de la nueva regulación es compatibilizar una actividad profundamente arraigada en la cultura de los ríos cántabros con la necesaria conservación de la especie.

"El salmón es un emblema en Cantabria y su pesca es una actividad histórica vinculada a nuestros ríos", ha destacado la consejera, que ha defendido que los pescadores "no son los causantes de la situación tan difícil en la que se encuentra ahora mismo la especie".

Finalmente, a preguntas de la prensa, ha avisado que si el Gobierno central (PSOE-Sumar) incluye al salmón en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) "sería ya prácticamente crucificarlo para que no se pueda pescar nunca más", y ha advertido que, de ocurrir, Cantabria mostrará su oposición y, como ya hizo con el lobo, "luchará" para que vuelva a salir de esa situación de protección máxima.

Trucha Común

Durante la reunión se ha presentado la normativa de pesca continental para el año 2027 que regula, entre otros aspectos, los periodos hábiles de pesca, los días y los horarios, las tallas de los ejemplares, la utilización de cebos y señuelos, así como los cupos de captura de salmón, trucha y el resto de las especies.

En cuanto a la pesca de trucha común, el periodo hábil se establece entre el 1 de abril y el 31 de julio, manteniendo el cupo por pescador y día en cinco ejemplares.

Además, se habilitará la posibilidad de pescar con cebo natural en el Coto de Caranceja, en el río Saja.

En el Consejo Regional de Pesca, además de la consejera y Serdio, han participado representantes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), la Federación Cántabra de Pesca y Casting, la Universidad de Cantabria (UC), la Federación de Municipios de Cantabria, así como de asociaciones de pescadores y grupos ecologistas y conservacionistas.